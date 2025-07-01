Реєстрація стартувала. Як створити кабінет вступника 2025: інструкція

У 2025 році вступники подають заяви до закладів вищої освіти онлайн через електронні кабінети. Реєстрація у них стартувала 1 липня.

РБК-Україна із посиланням на Освіта.юа розповідає про те, як зареєструватись у кабінеті вступника.

Реєстрація електронного кабінету вступника: як і коли це зробити

З 1 липня до 20 жовтня 2025 року в ЄДЕБО працюватимуть особисті електронні кабінети вступників. Для їх створення потрібно зайти на сайт системи подання заяв в електронній формі.

Кабінет вступника (скриншот)

Що потрібно для реєстрації

При реєстрації абітурієнт має вказати електронну адресу - вона стане логіном для входу. Система перевірить, чи не використовується вже такий логін. У разі збігу потрібно створити новий унікальний логін. На пошту надійде лист із посиланням для активації доступу.

Важливо: не можна використовувати поштові сервіси, заблоковані в Україні, наприклад, mail.ru чи yandex.ru.

Також для створення кабінету потрібно внести:

дані одного з сертифікатів НМТ (номер, пін-код, рік - 2022, 2023, 2024 або 2025);

серію та номер документа про раніше здобуту освіту;

тип, серію (якщо є) та номер документа, що посвідчує особу, або РНОКПП (якщо НМТ відсутній);

реквізити документів, які підтверджують право на пільгові умови вступу.

Електронний кабінет можна створити лише з документом про освіту, виданим не раніше 1998 року (пластиковим). Якщо документ старший - заяву потрібно подавати особисто у паперовій формі.

Якщо сертифіката НМТ немає, слід обрати опцію "Не маю сертифікатів НМТ" та зареєструвати кабінет за паспортом або іншим документом.

Які дані потрібно завантажити після активації кабінету

контактний телефон у форматі +380 (можна вказати декілька номерів або іноземний, знявши позначку "Україна");

кольорову фотокартку 3×4 см у форматі JPG або JPEG (до 1 Мб);

додаткові сертифікати НМТ (якщо є - вказати номер, PIN-код та рік).

Де отримати допомогу

Консультаційні центри працюватимуть у приймальних комісіях вишів. Там вступникам допоможуть створити електронний кабінет, внести заяви та завантажити документи.

Після подання першої заяви змінити інформацію в кабінеті неможливо. Тому варто ретельно перевірити, чи все внесено правильно.

Скільки заяв можна подати і до коли

Абітурієнт може подати:

до 5 заяв на бюджет (у будь-які виші, без обмежень щодо спеціальностей);

до 10 заяв на контракт.

У кожній заяві на бюджет потрібно виставити пріоритетність від 1 (найвища) до 5 (найнижча). Після подання заяви змінити її пріоритетність неможливо. У 2025 році за бажанням вступник також зможе виставити пріоритетність заявам на контракт.

Прийом заяв триває з 19 липня до 18:00 1 серпня 2025 року (окрім вступу до військових вишів і підрозділів).