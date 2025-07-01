ua en ru
Вт, 01 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Реєстрація стартувала. Як створити кабінет вступника 2025: інструкція

Вівторок 01 липня 2025 08:00
UA EN RU
Реєстрація стартувала. Як створити кабінет вступника 2025: інструкція Як зареєструватись у кабінеті вступника (фото ілюстративне: Freepik)
Автор: Василина Копитко

У 2025 році вступники подають заяви до закладів вищої освіти онлайн через електронні кабінети. Реєстрація у них стартувала 1 липня.

РБК-Україна із посиланням на Освіта.юа розповідає про те, як зареєструватись у кабінеті вступника.

Реєстрація електронного кабінету вступника: як і коли це зробити

З 1 липня до 20 жовтня 2025 року в ЄДЕБО працюватимуть особисті електронні кабінети вступників. Для їх створення потрібно зайти на сайт системи подання заяв в електронній формі.

Реєстрація стартувала. Як створити кабінет вступника 2025: інструкціяКабінет вступника (скриншот)

Що потрібно для реєстрації

При реєстрації абітурієнт має вказати електронну адресу - вона стане логіном для входу. Система перевірить, чи не використовується вже такий логін. У разі збігу потрібно створити новий унікальний логін. На пошту надійде лист із посиланням для активації доступу.

Важливо: не можна використовувати поштові сервіси, заблоковані в Україні, наприклад, mail.ru чи yandex.ru.

Також для створення кабінету потрібно внести:

  • дані одного з сертифікатів НМТ (номер, пін-код, рік - 2022, 2023, 2024 або 2025);
  • серію та номер документа про раніше здобуту освіту;
  • тип, серію (якщо є) та номер документа, що посвідчує особу, або РНОКПП (якщо НМТ відсутній);
  • реквізити документів, які підтверджують право на пільгові умови вступу.

Електронний кабінет можна створити лише з документом про освіту, виданим не раніше 1998 року (пластиковим). Якщо документ старший - заяву потрібно подавати особисто у паперовій формі.

Якщо сертифіката НМТ немає, слід обрати опцію "Не маю сертифікатів НМТ" та зареєструвати кабінет за паспортом або іншим документом.

Які дані потрібно завантажити після активації кабінету

  • контактний телефон у форматі +380 (можна вказати декілька номерів або іноземний, знявши позначку "Україна");
  • кольорову фотокартку 3×4 см у форматі JPG або JPEG (до 1 Мб);
  • додаткові сертифікати НМТ (якщо є - вказати номер, PIN-код та рік).

Де отримати допомогу

Консультаційні центри працюватимуть у приймальних комісіях вишів. Там вступникам допоможуть створити електронний кабінет, внести заяви та завантажити документи.

Після подання першої заяви змінити інформацію в кабінеті неможливо. Тому варто ретельно перевірити, чи все внесено правильно.

Скільки заяв можна подати і до коли

Абітурієнт може подати:

  • до 5 заяв на бюджет (у будь-які виші, без обмежень щодо спеціальностей);
  • до 10 заяв на контракт.

У кожній заяві на бюджет потрібно виставити пріоритетність від 1 (найвища) до 5 (найнижча). Після подання заяви змінити її пріоритетність неможливо. У 2025 році за бажанням вступник також зможе виставити пріоритетність заявам на контракт.

Прийом заяв триває з 19 липня до 18:00 1 серпня 2025 року (окрім вступу до військових вишів і підрозділів).

Раніше ми детально розповідали про все, що треба знати вступникам у 2025 році.

Читайте також про те, що Київський національний університет Тараса Шевченка оновив ціни на навчання у 2025-2026 роках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вступна кампанія НМТ
Новини
Армія РФ втратила за добу майже 1000 солдатів і багато техніки, - Генштаб
Армія РФ втратила за добу майже 1000 солдатів і багато техніки, - Генштаб
Аналітика
Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду