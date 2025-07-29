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Квоти на вступ-2025: хто має пріоритетне право на бюджет

Вівторок 29 липня 2025 10:33
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Квоти на вступ-2025: хто має пріоритетне право на бюджет Хто може вступити у виш за квотою (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

У цьогорічній вступній кампанії окремі пільгові категорії абітурієнтів можуть скористатися правом на вступ за спеціальними квотами - квотою-1 та квотою-2. Вони надають переваги при вступі на бюджет або можливість подати заяву без НМТ, залежно від обставин.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію "Освіта.юа".

Хто має право на квоту-1

Право на вступ за квотою-1 мають вступники з таких категорій:

  • особи з інвалідністю I або II групи;
  • учасники бойових дій, зокрема ті, хто зараз проходить військову службу (крім строковиків);
  • особи, які були полоненими внаслідок збройної агресії проти України;
  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
  • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності.

Квота-1 встановлюється в межах 10%, але не менше одного місця, або 30% у переміщених (тимчасово переміщених) ЗВО від максимального (загального) обсягу державного або регіонального замовлення за відкритими та фіксованими конкурсними пропозиціями.

Хто може вступати за квотою-2

Право на квоту-2 мають вступники з тимчасово окупованих, прифронтових або територій активних бойових дій. Її можуть застосувати у двох випадках: для вступу за результатами співбесіди замість НМТ або для переведення на вакантне бюджетне місце.

На квоту-2 можуть претендувати:

  • особи, зареєстровані або які переселилися після 1 січня року вступу з територій, що перебувають під тимчасовою окупацією (крім Криму та Севастополя) - код 107;
  • особи з АРК або м. Севастополь, які проживають або переселилися після 1 січня року вступу - код 108;
  • особи з тимчасово окупованих або бойових територій, що залишались на них або виїхали після 1 січня - код 109;
  • особи з тих самих територій, але переселилися до 1 січня року вступу - код 190.

Квота-2 прописується в Правилах прийому до вишів і становить 10% від загальної кількості бюджетних місць, але не менше одного місця.

Читайте також про те, що подати заяву на вступ на бакалавра або медичного магістра (на бюджет або контракт) можна до 18:00 1 серпня 2025 року. Це можна зробити через електронний кабінет вступника.

Раніше ми писали про те, що вже зараз на вступ на бакалавра подали заявки понад 554 тисячі абітурієнтів. До 6 серпня мають оприлюднити списки рекомендованих на бюджет, а після 12 серпня - на контракт.

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