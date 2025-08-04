Кабінети вступників і ЄДЕБО тимчасово "заблокували": коли абітурієнтам повернуть доступ

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства освіти й науки України у Facebook.

Інформаційне супроводження вступної кампанії до закладів вищої освіти ЄДЕБО забезпечує з 2012 року.

Йдеться про автоматизовану систему збирання, реєстрації, оброблення, зберігання та захисту відомостей та даних із питань освіти.

Варто зазначити, що Єдину державну електронну базу з питань освіти було створено 13 липня 2011 року постановою Кабінету міністрів України №752.

Громадянам пояснили, що така ситуація склалась "у зв'язку з підготовкою та виконанням алгоритму адресного розміщення" (для вступників на бакалавра, а також на магістратуру медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямувань).

Згідно з інформацією МОН, з 15:00 понеділка, 4 серпня, в Україні запроваджують тимчасове обмеження доступу:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як подати заяву до профтеху онлайн і кому можуть відмовити.

Крім того, ми пояснювали, що відомо про квоти на вступ-2025 - хто має пріоритетне право на бюджет.

Читайте також, де шукати допомогу тим, хто має проблеми зі вступом (або ж як заявити про порушення).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.