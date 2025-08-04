Кабинеты поступающих и ЕГЭБО временно "заблокировали": когда абитуриентам вернут доступ
С сегодняшнего дня, 4 августа, доступ абитуриентов к личным электронным кабинетам поступающих и автоматизированной системе ЕГЭБО временно ограничен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины в Facebook.
В чем причина и когда доступ восстановят
Согласно информации МОН, с 15:00 понедельника, 4 августа, в Украине вводят временное ограничение доступа:
- к Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО);
- к сайту "Вступ-2025";
- к электронным кабинетам поступающих.
Сообщение на сайте "Вступ-2025" (скриншот: vstup.edbo.gov.ua)
Гражданам объяснили, что такая ситуация сложилась "в связи с подготовкой и выполнением алгоритма адресного размещения" (для поступающих на бакалавра, а также на магистратуру медицинского, ветеринарного и фармацевтического направлений).
Подчеркивается, что работа системы будет восстановлена:
- после размещения рекомендаций;
- не позднее среды, 6 августа.
Публикация МОН (скриншот: facebook.com/UAMON)
Стоит отметить, что Единая государственная электронная база по вопросам образования была создана 13 июля 2011 года постановлением Кабинета министров Украины №752.
Речь идет об автоматизированной системе сбора, регистрации, обработки, хранения и защиты сведений и данных по вопросам образования.
Владельцем ЕГЭБО является государство, распорядителем - МОН Украины, а техническим администратором - государственное предприятие "Инфоресурс".
Информационное сопровождение вступительной кампании в учреждения высшего образования ЕГЭБО обеспечивает с 2012 года.
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