Кабинеты поступающих и ЕГЭБО временно "заблокировали": когда абитуриентам вернут доступ

С сегодняшнего дня, 4 августа, доступ абитуриентов к личным электронным кабинетам поступающих и автоматизированной системе ЕГЭБО временно ограничен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины в Facebook.

Информационное сопровождение вступительной кампании в учреждения высшего образования ЕГЭБО обеспечивает с 2012 года.

Речь идет об автоматизированной системе сбора, регистрации, обработки, хранения и защиты сведений и данных по вопросам образования.

Стоит отметить, что Единая государственная электронная база по вопросам образования была создана 13 июля 2011 года постановлением Кабинета министров Украины №752.

Гражданам объяснили, что такая ситуация сложилась "в связи с подготовкой и выполнением алгоритма адресного размещения" (для поступающих на бакалавра, а также на магистратуру медицинского, ветеринарного и фармацевтического направлений).

Напомним, ранее мы рассказывали, как подать заявление в профтех онлайн и кому могут отказать.

Кроме того, мы объясняли, что известно о квотах на поступление-2025 - кто имеет приоритетное право на бюджет.

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