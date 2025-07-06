Переговори щодо заручників: ХАМАС висунув Ізраїлю неприйнятні умови

Ізраїльська сторона розкритикувала нові зміни ХАМАС до проекту угоди про звільнення заручників у Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Зазначається, що в неділю, 6 липня, переговорна делегація Ізраїлю вирушить до Катару для участі в переговорах з угрупованням ХАМАС щодо звільнення заручників.

Натомість, палестинський рух вніс до проекту угоди низку змін, що може створити додаткові складнощі у переговорному процесі.

"Зміни, які ХАМАС намагається внести до катарської пропозиції, були передані нам минулої ночі та є неприйнятними для Ізраїлю", - заявили в Канцелярії ізраїльського прем'єра.

За словами джерела видання, палестинське угруповання вимагає включити до угоди три ключові зміни, щоб у домовленості було зазначено:

переговори щодо постійного припинення вогню триватимуть до досягнення угоди;

гуманітарна допомога має повністю відновитися через механізми, підтримані ООН та іншими міжнародними гуманітарними організаціями;

Армія оборони Ізраїлю має відвести війська на позиції, які вона займала до зриву попереднього перемир’я в березні.