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Переговори щодо заручників: ХАМАС висунув Ізраїлю неприйнятні умови

Неділя 06 липня 2025 02:34
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Переговори щодо заручників: ХАМАС висунув Ізраїлю неприйнятні умови Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ізраїльська сторона розкритикувала нові зміни ХАМАС до проекту угоди про звільнення заручників у Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Зазначається, що в неділю, 6 липня, переговорна делегація Ізраїлю вирушить до Катару для участі в переговорах з угрупованням ХАМАС щодо звільнення заручників.

Натомість, палестинський рух вніс до проекту угоди низку змін, що може створити додаткові складнощі у переговорному процесі.

"Зміни, які ХАМАС намагається внести до катарської пропозиції, були передані нам минулої ночі та є неприйнятними для Ізраїлю", - заявили в Канцелярії ізраїльського прем'єра.

За словами джерела видання, палестинське угруповання вимагає включити до угоди три ключові зміни, щоб у домовленості було зазначено:

  • переговори щодо постійного припинення вогню триватимуть до досягнення угоди;
  • гуманітарна допомога має повністю відновитися через механізми, підтримані ООН та іншими міжнародними гуманітарними організаціями;

Армія оборони Ізраїлю має відвести війська на позиції, які вона займала до зриву попереднього перемир’я в березні.

Переговори Ізраїлю та ХАМАС

У п'ятницю, 4 липня, ХАМАС позитивно відреагував на пропозицію США щодо перемир'я в Секторі Газа та заявив про готовність негайно розпочати переговори.

В понеділок, 7 липня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відвідає за офіційним візитом США, де заплановані переговори з президентом Дональдом Трампом. Білий дім закликає Єрусалим припинити військові дії в анклаві та домогтися звільнення заручників ХАМАС.

За даними ЗМІ, Трамп і Нетаньягу погодили план врегулювання ситуації на Близькому Сході з 5 пунктів.

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