Останній бій з ХАМАС? Чому Ізраїль планує повністю захопити Сектор Газа

РБК-Україна розповідає, які причини такого різкого кроку та як він може позначитися на міжнародних позиціях Ізраїлю.

Головне:

Чому Ізраїль досі не знищив ХАМАС у Секторі Газа?

З яких причин про повну окупацію анклаву серйозно заговорили лише зараз?

Як реагує світ на плани Ізраїлю?

Після усунення загрози з боку Ірану та його союзників Ізраїль зосередився над вирішенням проблеми ХАМАС у Секторі Газа. Починаючи з кінця 2023 року там триває військова операція проти бойовиків, яка розпочалася у відповідь на масштабний теракт, котрий забрав життя понад 1200 людей.

Попри частковий попередній успіх, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху виступив з ініціативою повної окупації цього анклаву, що знаходиться між Ізраїлем з одного боку та Середземним морем – з іншого. Проти розширення операції виступає Генеральний штаб, а також міністерство закордонних справ Ізраїлю. Однак, згідно з численними "джерелами" ізраїльських медіа, Нетаньяху має достатньо підтримки від партнерів по кабміну, аби проштовхнути свою ініціативу. Остаточне рішення з цього приводу має бути ухвалене сьогодні, 7 серпня.

Чому саме зараз

Суто з військової точки зору розгромити ХАМАС без захоплення всієї території Сектору Газа неможливо, і це було зрозуміло з самого початку військової операції. Проте до останнього часу головним стримуючим чинником для Ізраїлю було питання заручників, яких утримують бойовики, сказав РБК-Україна ізраїльський військовий експерт Давід Шарп.

Під час теракту 7 жовтня 2023 року ХАМАС захопив понад 250 осіб. В ході кількох раундів перемовин більшість із них вдалося повернути в обмін на ті чи інші поступки бойовикам. Станом на серпень 2025 року, близько 50 з них залишаються в полоні, але вважається, що лише 20–21 із них можуть бути живими. Фактор заручників, зокрема, впливав на активність ізраїльської армії.

"Багато операцій досі проводилися не до кінця або (військові - ред.) утримувалися від тих чи інших дій через те, що заручникам загрожує небезпека", – зазначив Шарп.

Це дозволяло зберегти їх життя, з перспективою зрештою повернути людей додому – але не обходилося і без трагедій. Так, у серпні минулого року шестеро заручників були знайдені застреленими ХАМАСом незадовго до прибуття ізраїльських військ. Тоді це викликало хвилю протестів в Ізраїлі, де родичі заручників звинуватили уряд у провалі переговорів.

До останнього часу Ізраїль не полишав спроб повернути ще частину заручників через переговори, які відбувалися за посередництва Катару, Єгипту та США. Однак перемовини зайшли в глухий кут.

"Була дуже серйозна спроба з боку Ізраїлю витягнути ще хоча б 10 людей у рамках чергової попередньої угоди, за що ХАМАСу обіцяли 60 днів припинення вогню, масу допомоги через пропускні пункти, звільнення понад тисячі терористів, що сидять в Ізраїлі і так далі. Але ХАМАС не досяг одного. Ізраїль не був готовий гарантувати, що після звільнення заручників та завершення дії цієї угоди буде припинення війни з гарантією недоторканності бойового крила ХАМАС", – пояснив Давід Шарп.

Як наслідок, для Ізраїлю залишається єдина опція звільнення заручників та ліквідації впливу ХАМАС у Секторі Газа – через розширення військової операції.

Що планується

Наразі ізраїльська армія контролює близько 70% Сектора Газа, як правило, без місцевого населення, яке перемістилося в гуманітарні зони та райони під контролем бойовиків.

"Головні опори ХАМАСу – дві. Це основна частина мегаполісу Газа і так звані центральні табори біженців – південніше міста Гази, кілька великих населених пунктів. Це, до речі, єдині два місця – Дейр-ель-Балах та Нусейрат, в які в рамках сухопутних операцій раніше армія не заходила через побоювання, що там перебувають заручники", – пояснив Давід Шарп.

Сектор Газа. Пурпуровим – території, що контролюються Ізраїлем. Червоним – гуманітарні зони (карта: Управління ООН з координації гуманітарних питань, UN OOCHA)

За даними Ynet, очікується, що військова кампанія щодо повного захоплення Сектору Газа та знищення ХАМАС триватиме від чотирьох до п'яти місяців і в ній візьмуть участь до п'яти дивізій Армії оборони Ізраїлю. Втім на практиці можливі варіації. У ізраїльських медіа багато суперечливих повідомлень від різних "джерел" з цього приводу.

Приміром, перший етап може передбачати взяття під контроль міста Газа, що знаходиться у північній частині Сектора, з одночасною спробою переміщення місцевого населення на південь та організації розподілу гуманітарної допомоги, зазначив виданню Давід Шарп. Потім, залежно від ситуації, можливе розширення ізраїльського контролю над центральними районами анклаву або на його півдні.

Очевидно, остаточне рішення Ізраїльське керівництво ухвалюватиме з огляду на військові, політичні та міжнародні фактори.

В ході розширення військової операції ізраїльська армія може зазнати додаткових втрат. Ще один аргумент проти – тривалий контроль над Газою вимагатиме значних фінансових витрат. До того ж різко знизиться імовірність повернути заручників живими.

"Це питання вибору. Втрати, безумовно, повинні враховуватися, але те, що ХАМАС продовжує існувати – це дуже і дуже серйозна ціна, яка, як показало життя минулих 20 років, обходиться Ізраїлю в тисячі загиблих", – сказав Давід Шарп.

Міжнародна реакція

Ключовою для ізраїльського керівництва також є і міжнародна реакція на плани повного захоплення Сектору Газа.

Президент США Дональд Трамп щонайменше не заперечує проти плану повної окупації Сектору Газа, повідомляє Axios із посиланням на неназваних американських посадовців.

Європейські країни ще в травні засудили плани повного захоплення анклаву. Вони занепокоєні, що розширення військової операції може призвести до нових жертв серед мирного населення. Разом з тим, країни Європи виступають за роззброєння ХАМАС та подальшу реконструкцію анклаву.

З огляду на погіршення гуманітарної ситуації в Газі, Франція, Велика Британія та ще понад десяток країн заявили про плани визнати Палестину як повноцінну державу, що може послабити позиції Ізраїлю на міжнародній арені. Крім того, від окремих країн звучить пропозиція заморозити торгівельну угоду Ізраїлю є ЄС.

Своєю чергою, арабські країни засуджують плани окупації Сектора Газа та виступають за вирішення ситуації з ХАМАС шляхом переговорів. Крім того, згідно з публічними заявами, повне захоплення анклаву поставить на паузу нормалізацію відносин між Ізраїлем та Саудівською Аравією в рамках Угод Авраама.

Посередники на переговорах між Ізраїлем та ХАМАС – Єгипет і Катар – тиснуть на Ізраїль через США, аби той не впроваджував план окупації Гази, а також закликають ХАМАС відновити переговори, зазначає ізраїльський суспільний мовник Kan. Проте, канал також наводить слова ізраїльського чиновника, який оцінив шанси ХАМАС повернутися за стіл переговорів до схвалення плану як "майже нульові".

Загалом же, спроба остаточно прибрати загрозу ХАМАС біля своїх кордонів у короткостроковій перспективі означає нові виклики для Ізраїлю, проте подальшому може значно покращити безпекову ситуацію в регіоні.