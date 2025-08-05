В Ізраїлі розглянуть рішення про окупацію Гази. Нетаньяху збирає міністрів, - ЗМІ

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху скликає розширене засідання кабінету міністрів для обговорення подальших дій у секторі Газа та умов можливої угоди щодо звільнення заручників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

За словами джерела, Нетаньяху розглядає "всі доступні варіанти" подальших дій, включно з повною окупацією Гази. Таке рішення,

За інформацією видання, вже ухвалене і передбачає військові операції навіть у районах, де можуть утримуватись заручники.

Зустріч уряду відбувається на тлі тривалих переговорів у Досі між представниками Ізраїлю, ХАМАС та міжнародними посередниками, що спрямовані на досягнення припинення вогню.

При цьому ізраїльська сторона наполягає, що майбутня угода має охоплювати звільнення всіх заручників.

Раніше до Ізраїлю прибув спеціальний посланець США Стів Віткофф.

Після його візиту сторони, за даними джерел Jerusalem Post, досягли "широкого консенсусу" щодо основних параметрів домовленості.

У відповідь на повідомлення про можливу окупацію Гази, представники ХАМАС заявили, що "погрози Ізраїлю не мають жодного впливу" та не змінять рішень угруповання.