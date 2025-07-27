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Трамп після провалу переговорів із ХАМАС: Ізраїлю доведеться прийняти рішення щодо Гази

Неділя 27 липня 2025 22:51
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Трамп після провалу переговорів із ХАМАС: Ізраїлю доведеться прийняти рішення щодо Гази Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїлю доведеться ухвалити рішення про подальші кроки в секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він наголосив, що не знає, що станеться після провалу угоди про припинення вогню і переговорів про звільнення заручників з угрупованням ХАМАС. Його заяви прозвучали під час зустрічі з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Вони не хочуть їх повертати, і тому Ізраїлю доведеться прийняти рішення. Я знаю, що б я зробив, але не думаю, що зараз доречно це говорити. Але Ізраїлю доведеться прийняти рішення", - сказав він журналістам.

Водночас Трамп бездоказово заявив, що члени ХАМАС крадуть продукти харчування, які надходять до Гази, і крадуть їх.

За даними МОЗ Гази, за останні тижні десятки жителів анклаву померли від недоїдання. У міністерстві заявили, що лише за останні 24 години відомо про 6 випадків смерті. Таким чином, загальна кількість смертей від недоїдання і голоду сягнула 133, включно з 87 дітьми.

США нададуть більше допомоги

Крім перерахованих вище реплік, Трамп заявив, що США нададуть сектору Гази більше гуманітарної допомоги. Водночас він хотів би, щоб у цьому взяли участь й інші країни. Президент повідомив, що обговорить це питання з фон дер Ляєн.

"Ми роздаємо багато грошей, багато їжі, багато всього. Якби нас не було, чесно кажучи, думаю, люди б голодували. Вони б голодували, і не схоже, що вони добре харчуються", - сказав Трамп.

Він також зазначив, що Сполучені Штати так і не отримали визнання за продовольчу допомогу Газі, яка була надана раніше.

"Жодна (європейська - ред.) країна нічого не дала. Коли так чиниш, стає трохи ніяково і, знаєте, є й інші країни, які нічого не дали... Ніхто, крім нас, нічого не дали і ніхто не сказав: "Ого, спасибі велике". І було б непогано хоча б почути подяку", - каже Трамп.

Президент США додав, що обговорив із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу низку питань, включно з Іраном. Також він повідомив, що прем'єр-міністр Британії Кір Стармер обговорить Ізраїль у понеділок під час зустрічі в понеділок у гольф-клубі Трампа в Тернберрі (Шотландія).

Провал переговорів

Reuters нагадало, що в п'ятницю Трамп і Нетаньяху, судячи з усього, відмовилися від переговорів із ХАМАС про припинення вогню в секторі Газа, заявивши, що палестинська група точка не хоче угоди.

За словами Нетаньяху, Ізраїль зараз обмірковує "альтернативні" варіанти досягнення своїх цілей щодо повернення заручників із Гази і припинення правління ХАМАС в анклаві.

Трамп зі свого боку заявив, що, на його думку, лідерів ХАМАС тепер будуть "переслідувати".

"ХАМАС насправді не хотів укладати угоду. Я думаю, вони хочуть померти. І це дуже погано. І дійшло до того, що доведеться довести справу до кінця", - сказав він журналістам.

Ізраїль призупинить бої в секторі Газа

Нагадаємо, сьогодні ЦАХАЛ офіційно оголосив про щоденні паузи в бойових діях в секторі Газа з метою забезпечити коридори для доставки гуманітарної допомоги.

Бої будуть припинятися з 10:00 до 20:00 за місцевим часом, але лише в декількох районах.

Також міністр енергетики Ізраїлю Елі Коен повідомив, що його країна прийняла рішення збільшити обсяг гуманітарної допомоги в Газі, щоб уникнути санкцій ЄС.

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ХАМАС Сполучені Штати Америки Ізраїль Дональд Трамп Сектор Газа
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