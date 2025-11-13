Як вмикатимуть сигнал "Повітряна тривога" у Тернопільській області: пояснення ОВА

Як вмикатимуть "Повітряну тривогу" в області

Згідно з інформацією ОВА, сигнал "Повітряна тривога" подаватиметься одночасно по всій території Тернопільської області.

Уточнюється, що адміністративно вона поділяється на три райони:

Кременецький;

Тернопільський;

Чортківський.

При цьому протяжність області:

із півночі на південь - становить 195 км;

із заходу на схід - 129 км.

"З огляду на особливості території області та швидкість можливих засобів повітряного нападу противника, прийнято рішення про одночасне подання сигналу "Повітряна тривога" на всій території Тернопільської області", - пояснили в ОВА.

Зазначається, що таке рішення дозволить:

своєчасно оповіщати населення про небезпеку;

зменшити ризики для життя і здоров'я громадян.

"Слідкуйте за повідомленнями Тернопільської обласної військової адміністрації в офіційних джерелах інформації. Зберігайте спокій, дійте злагоджено та відповідально - це допоможе зберегти життя", - підсумували в ОВА.

Публікація Тернопільської ОВА (скриншот: facebook.com/oda.te.gov.ua)

Що передувало повідомленню Тернопільської ОВА

Варто зазначити, що раніше низка місцевих ЗМІ повідомляла, буцімто у Тернопільській області планують змінити систему оповіщення про повітряну тривогу - щоб вмикати сигнал окремо для кожного району.

Дехто посилався на "рішення обласної влади", інші - на інформацію, опубліковану Чортківської міською радою.

Згідно з її публікацією у Facebook від середи, 12 листопада, повітряна тривога у Тернопільській області "тепер оголошується окремо для кожного району".

"У Тернопільській області запровадили диференційоване оповіщення про наближення загрози. Система оповіщення про загрози працює так, що її можна вмикати окремо для певного регіону, або для всієї області", - розповіли тоді громадянам.

Уточнювалось водночас, що "тривога звучатиме в окремих районах Тернопільщини лише в разі атаки російських дронів".

"Якщо буде загроза атаки балістичними або крилатими ракетами, повітряну тривогу оголошуватимуть для всієї області й/або країни", - додали у прес-службі Чортківської міської ради.

Публікація Чортківської міськради (скриншот: facebook.com/chortkiv.city.council)