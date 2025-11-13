Как будут включать сигнал "Воздушная тревога" в Тернопольской области: объяснение ОВА

Жителям и гостям Тернопольской области объяснили, как именно в ближайшее время будет подаваться сигнал "Воздушная тревога" (учитывая особенности территории и скорость средств возможных вражеских атак).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Тернопольской областной государственной (военной) администрации в Facebook.
Согласно информации ОВА, сигнал "Воздушная тревога" будет подаваться одновременно по всей территории Тернопольской области.
Уточняется, что административно она делится на три района:
При этом протяженность области:
"Учитывая особенности территории области и скорость возможных средств воздушного нападения противника, принято решение об одновременной подаче сигнала "Воздушная тревога" на всей территории Тернопольской области", - объяснили в ОВА.
Отмечается, что такое решение позволит:
"Следите за сообщениями Тернопольской областной военной администрации в официальных источниках информации. Сохраняйте спокойствие, действуйте слаженно и ответственно - это поможет сохранить жизнь", - подытожили в ОВА.
Стоит отметить, что ранее ряд местных СМИ сообщали, будто в Тернопольской области планируют изменить систему оповещения о воздушной тревоге - чтобы включать сигнал отдельно для каждого района.
Некоторые ссылались на "решение областной власти", другие - на информацию, опубликованную Чертковским городским советом.
Согласно его публикации в Facebook от среды, 12 ноября, воздушная тревога в Тернопольской области "теперь объявляется отдельно для каждого района".
"В Тернопольской области ввели дифференцированное оповещение о приближении угрозы. Система оповещения об угрозах работает так, что ее можно включать отдельно для определенного региона, или для всей области", - рассказали тогда гражданам.
Уточнялось одновременно, что "тревога будет звучать в отдельных районах Тернопольщины только в случае атаки российских дронов".
"Если будет угроза атаки баллистическими или крылатыми ракетами, воздушную тревогу будут объявлять для всей области и/или страны", - добавили в пресс-службе Чертковского городского совета.
Напомним, ранее мы рассказывали, что сирены в городах Украины предлагают включать по-новому (о чем говорилось в соответствующей электронной петиции к Кабинету министров).
Впоследствии стало известно, что воздушную тревогу будут объявлять по-новому в Киевской области.
Кроме того, порядок объявления - включения сигнала - воздушной тревоги решили изменить в Ровенской и Николаевских областях.
