Как будут включать сигнал "Воздушная тревога" в Тернопольской области: объяснение ОВА

Как будут включать "Воздушную тревогу" в области

Согласно информации ОВА, сигнал "Воздушная тревога" будет подаваться одновременно по всей территории Тернопольской области.

Уточняется, что административно она делится на три района:

Кременецкий;

Тернопольский;

Чертковский.

При этом протяженность области:

с севера на юг - составляет 195 км;

с запада на восток - 129 км.

"Учитывая особенности территории области и скорость возможных средств воздушного нападения противника, принято решение об одновременной подаче сигнала "Воздушная тревога" на всей территории Тернопольской области", - объяснили в ОВА.

Отмечается, что такое решение позволит:

своевременно оповещать население об опасности;

уменьшить риски для жизни и здоровья граждан.

"Следите за сообщениями Тернопольской областной военной администрации в официальных источниках информации. Сохраняйте спокойствие, действуйте слаженно и ответственно - это поможет сохранить жизнь", - подытожили в ОВА.

Публикация Тернопольской ОВА (скриншот: facebook.com/oda.te.gov.ua)

Что предшествовало сообщению Тернопольской ОВА

Стоит отметить, что ранее ряд местных СМИ сообщали, будто в Тернопольской области планируют изменить систему оповещения о воздушной тревоге - чтобы включать сигнал отдельно для каждого района.

Некоторые ссылались на "решение областной власти", другие - на информацию, опубликованную Чертковским городским советом.

Согласно его публикации в Facebook от среды, 12 ноября, воздушная тревога в Тернопольской области "теперь объявляется отдельно для каждого района".

"В Тернопольской области ввели дифференцированное оповещение о приближении угрозы. Система оповещения об угрозах работает так, что ее можно включать отдельно для определенного региона, или для всей области", - рассказали тогда гражданам.

Уточнялось одновременно, что "тревога будет звучать в отдельных районах Тернопольщины только в случае атаки российских дронов".

"Если будет угроза атаки баллистическими или крылатыми ракетами, воздушную тревогу будут объявлять для всей области и/или страны", - добавили в пресс-службе Чертковского городского совета.

Публикация Чертковского горсовета (скриншот: facebook.com/chortkiv.city.council)