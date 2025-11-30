Як вимикатимуть світло у Києві 1 грудня: ДТЕК оприлюднив графіки

В Києві у понеділок, 1 грудня, продовжать відключати світло за графіками. Максимальна тривалість одного відключення сягатиме чотирьох годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, з вересня Росія регулярно обстрілює об'єкти енергетичної інфраструктури України. Міненерго повідомило, що у країні було пошкоджено всі великі ТЕС та гідроелектростанції.

Глава "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що наразі найскладніша ситуація зі світлом у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Окупанти постійно обстрілюють там енергетику.

Крім того, окупанти намагаються залишити без світла Київ та область. Ворог атакував енергетику в регіоні дронами та ракетами у ніч на 29 листопада. Внаслідок атаки було знеструмлено понад 600 тисяч абонентів в Києві та області.