Головна » Бізнес » Енергетика

Як вимикатимуть світло у Києві 1 грудня: ДТЕК оприлюднив графіки

Київ, Неділя 30 листопада 2025 20:37
Як вимикатимуть світло у Києві 1 грудня: ДТЕК оприлюднив графіки Фото: в Києві 1 грудня триватимуть відключення світла за графіками (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

В Києві у понеділок, 1 грудня, продовжать відключати світло за графіками. Максимальна тривалість одного відключення сягатиме чотирьох годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Мешканців і гостей столиці попередили, що протягом доби світло відключатимуть наступним чином:

  • 1.1 черга - світла не буде з 08:30 до 12:30 та з 19:00 до 23:00;
  • 1.2 черга - світла не буде з 08:30 до 12:30 та з 19:00 до 21:00;
  • 2.1 черга - світла не буде з 08:30 до 12:30 та з 19:00 до 22:30;
  • 2.2 черга - світла не буде з 09:30 до 12:30 та з 19:00 до 22:30;
  • 3.1 черга - світла не буде з 12:00 до 16:00;
  • 3.2 черга - світла не буде з 12:00 до 16:00;
  • 4.1 черга - світла не буде з 12:00 до 16:00 та з 22:30 до 24:00;
  • 4.2 черга - світла не буде з 12:00 до 16:00;
  • 5.1 черга - світла не буде з 06:00 до 09:00 та з 15:30 до 19:30;
  • 5.2 черга - світла не буде з 06:00 до 09:00 та з 15:30 до 19:30;
  • 6.1 черга - світла не буде з 06:00 до 09:00 та з 15:30 до 19:30;
  • 6.2 черга - світла не буде з 08:00 до 10:00 та з 15:30 до 19:30.

Фото: графіки відключень світла для Києва на 1 грудня (t.me/dtek_ua)

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, з вересня Росія регулярно обстрілює об'єкти енергетичної інфраструктури України. Міненерго повідомило, що у країні було пошкоджено всі великі ТЕС та гідроелектростанції.

Глава "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що наразі найскладніша ситуація зі світлом у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Окупанти постійно обстрілюють там енергетику.

Крім того, окупанти намагаються залишити без світла Київ та область. Ворог атакував енергетику в регіоні дронами та ракетами у ніч на 29 листопада. Внаслідок атаки було знеструмлено понад 600 тисяч абонентів в Києві та області.

