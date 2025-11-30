ua en ru
Вс, 30 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Как будут выключать свет в Киеве 1 декабря: ДТЭК обнародовал графики

Киев, Воскресенье 30 ноября 2025 20:37
UA EN RU
Как будут выключать свет в Киеве 1 декабря: ДТЭК обнародовал графики Фото: в Киеве 1 декабря будут продолжаться отключения света по графикам (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В Киеве в понедельник, 1 декабря, продолжат отключать свет по графикам. Максимальная продолжительность одного отключения будет достигать четырех часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Жителей и гостей столицы предупредили, что в течение суток свет будут отключать следующим образом:

  • 1.1 очередь - света не будет с 08:30 до 12:30 и с 19:00 до 23:00;
  • 1.2 очередь - света не будет с 08:30 до 12:30 и с 19:00 до 21:00;
  • 2.1 очередь - света не будет с 08:30 до 12:30 и с 19:00 до 22:30;
  • 2.2 очередь - света не будет с 09:30 до 12:30 и с 19:00 до 22:30;
  • 3.1 очередь - света не будет с 12:00 до 16:00;
  • 3.2 очередь - света не будет с 12:00 до 16:00;
  • 4.1 очередь - света не будет с 12:00 до 16:00 и с 22:30 до 24:00;
  • 4.2 очередь - света не будет с 12:00 до 16:00;
  • 5.1 очередь - света не будет с 06:00 до 09:00 и с 15:30 до 19:30;
  • 5.2 очередь - света не будет с 06:00 до 09:00 и с 15:30 до 19:30;
  • 6.1 очередь - света не будет с 06:00 до 09:00 и с 15:30 до 19:30;
  • 6.2 очередь - света не будет с 08:00 до 10:00 и с 15:30 до 19:30.

Фото: графики отключений света для Киева на 1 декабря (t.me/dtek_ua)

Отключение света в Украине

Напомним, с сентября Россия регулярно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины. Минэнерго сообщило, что в стране были повреждены все крупные ТЭС и гидроэлектростанции.

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что сейчас самая сложная ситуация со светом в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. Оккупанты постоянно обстреливают там энергетику.

Кроме того, оккупанты пытаются оставить без света Киев и область. Враг атаковал энергетику в регионе дронами и ракетами в ночь на 29 ноября. В результате атаки было обесточено более 600 тысяч абонентов в Киеве и области.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Киев Графики отключения света Отключение света
Новости
Определился ли Зеленский с преемником Ермака: что говорят в ОП
Определился ли Зеленский с преемником Ермака: что говорят в ОП
Аналитика
Денег на войну - до двух лет? Что не так с экономикой России и кто ее держит на плаву
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Денег на войну - до двух лет? Что не так с экономикой России и кто ее держит на плаву