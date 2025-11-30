Как будут выключать свет в Киеве 1 декабря: ДТЭК обнародовал графики

В Киеве в понедельник, 1 декабря, продолжат отключать свет по графикам. Максимальная продолжительность одного отключения будет достигать четырех часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

Жителей и гостей столицы предупредили, что в течение суток свет будут отключать следующим образом:

Отключение света в Украине

Напомним, с сентября Россия регулярно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины. Минэнерго сообщило, что в стране были повреждены все крупные ТЭС и гидроэлектростанции.

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что сейчас самая сложная ситуация со светом в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. Оккупанты постоянно обстреливают там энергетику.

Кроме того, оккупанты пытаются оставить без света Киев и область. Враг атаковал энергетику в регионе дронами и ракетами в ночь на 29 ноября. В результате атаки было обесточено более 600 тысяч абонентов в Киеве и области.