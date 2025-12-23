Як виглядає багатоповерхівка на Святошин після удару "Шахедом": репортаж РБК-Україна

Обстріл України 23 грудня

У ніч проти сьогоднішнього дня та вранці російські війська завдали чергового масштабного комбінованого удару по Україні, застосувавши понад 600 ударних безпілотників і десятки ракет.

Станом на 07:50 у більшості областей країни були запроваджені аварійні відключення електроенергії.

У Києві уламки ворожого дрона впали у Святошинському районі. За наявною інформацією, постраждали щонайменше четверо людей.

Також унаслідок атаки російських безпілотників було зруйновано об’єкт критичної інфраструктури в Шостці Сумської області, через що значна частина міста залишилася без електропостачання та теплопостачання.

Під обстріл потрапила й Рівненська область. За попередніми даними, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок - вибуховою хвилею в помешканнях вибило вікна. Крім того, зруйновано дерев’яну господарську будівлю та пошкоджено три автомобілі.

Напередодні президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія може вдатися до масованих атак по Україні у різдвяний період, попри заяви Кремля про відсутність так званого "різдвяного перемир’я".

