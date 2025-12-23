Как выглядит многоэтажка на Святошин после удара "Шахедом": репортаж РБК-Украина

Судя по фото из Святошинского района Киева, в многоэтажке существенно повреждены окна многих квартир. Кроме этого повреждена крыша многоэтажки, поврежден фасад. Конструкции здания, вероятно, не повреждены

Сейчас на месте событий работают спасатели и коммунальные службы. Продолжается ликвидация и разбор завалов на месте вражеского удара.

По состоянию на 11:00 известно, что в Киеве в результате российской атаки пострадали 5 человек.