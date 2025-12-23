RU

Как выглядит многоэтажка на Святошин после удара "Шахедом": репортаж РБК-Украина

Фото: последствия вражеской атаки по Киеву 23 декабря (РБК-Украина, Игорь Кузнецов)
Автор: Наталья Кава

Российская армия сегодня ночью и утром нанесла комбинированный удар по Украине. Во время обстрела дрон повредил многоэтажный дом в Святошинском районе столицы.

РБК-Украина в репортаже показывает последствия вражеской атаки по Киеву утром 23 декабря.

Судя по фото из Святошинского района Киева, в многоэтажке существенно повреждены окна многих квартир. Кроме этого повреждена крыша многоэтажки, поврежден фасад. Конструкции здания, вероятно, не повреждены

Сейчас на месте событий работают спасатели и коммунальные службы. Продолжается ликвидация и разбор завалов на месте вражеского удара.

По состоянию на 11:00 известно, что в Киеве в результате российской атаки пострадали 5 человек.

Фото: последствия вражеской атаки по Киеву 23 декабря (РБК-Украина, Игорь Кузнецов)

 

Обстрел Украины 23 декабря

В ночь на сегодняшний день и утром российские войска нанесли очередной масштабный комбинированный удар по Украине, применив более 600 ударных беспилотников и десятки ракет.

По состоянию на 07:50 в большинстве областей страны были введены аварийные отключения электроэнергии.

В Киеве обломки вражеского дрона упали в Святошинском районе. По имеющейся информации, пострадали по меньшей мере четыре человека.

Также в результате атаки российских беспилотников был разрушен объект критической инфраструктуры в Шостке Сумской области, из-за чего значительная часть города осталась без электроснабжения и теплоснабжения.

Под обстрел попала и Ровенская область. По предварительным данным, поврежден многоквартирный жилой дом - взрывной волной в помещениях выбило окна. Кроме того, разрушено деревянное хозяйственное здание и повреждены три автомобиля.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Россия может прибегнуть к массированным атакам по Украине в рождественский период, несмотря на заявления Кремля об отсутствии так называемого "рождественского перемирия".

О последствиях ночной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

