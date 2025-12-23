ua en ru
Як виглядає багатоповерхівка на Святошин після удару "Шахедом": репортаж РБК-Україна

Київ, Вівторок 23 грудня 2025 11:08
UA EN RU
Як виглядає багатоповерхівка на Святошин після удару "Шахедом": репортаж РБК-Україна Фото: наслідки ворожої атаки по Києву 23 грудня (РБК-Україна, Ігор Кузнєцов)
Автор: Наталія Кава

Російська армія сьогодні вночі та вранці завдала комбінованого удару по Україні. Під час обстрілу дрон пошкодив багатоповерховий будинок у Святошинському районі столиці.

РБК-Україна в репортажі показує наслідки ворожої атаки по Києву зранку 23 грудня.

Судячи з фото з Святошинського району Києва, у багатоповерхівці суттєво пошкоджені вікна багатьох квартир. Окрім цього пошкоджено дах багатоповерхівки, пошкоджений фасад. Конструкції будівлі, ймовірно, не пошкоджені

Наразі на місці подій працюють рятувальники та комунальні служби. Триває ліквідація та розбір завалів на місці ворожого удару.

Станом на 11:00 відомо, що у Києві внаслідок російської атаки постраждали 5 людей.

Фото: наслідки ворожої атаки по Києву 23 грудня (РБК-Україна, Ігор Кузнєцов)

Обстріл України 23 грудня

У ніч проти сьогоднішнього дня та вранці російські війська завдали чергового масштабного комбінованого удару по Україні, застосувавши понад 600 ударних безпілотників і десятки ракет.

Станом на 07:50 у більшості областей країни були запроваджені аварійні відключення електроенергії.

У Києві уламки ворожого дрона впали у Святошинському районі. За наявною інформацією, постраждали щонайменше четверо людей.

Також унаслідок атаки російських безпілотників було зруйновано об’єкт критичної інфраструктури в Шостці Сумської області, через що значна частина міста залишилася без електропостачання та теплопостачання.

Під обстріл потрапила й Рівненська область. За попередніми даними, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок - вибуховою хвилею в помешканнях вибило вікна. Крім того, зруйновано дерев’яну господарську будівлю та пошкоджено три автомобілі.

Напередодні президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія може вдатися до масованих атак по Україні у різдвяний період, попри заяви Кремля про відсутність так званого "різдвяного перемир’я".

Про наслідки нічної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

