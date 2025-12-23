Як виглядає багатоповерхівка на Святошин після удару "Шахедом": репортаж РБК-Україна

Російська армія сьогодні вночі та вранці завдала комбінованого удару по Україні. Під час обстрілу дрон пошкодив багатоповерховий будинок у Святошинському районі столиці.

РБК-Україна в репортажі показує наслідки ворожої атаки по Києву зранку 23 грудня.

Станом на 11:00 відомо, що у Києві внаслідок російської атаки постраждали 5 людей.

Наразі на місці подій працюють рятувальники та комунальні служби. Триває ліквідація та розбір завалів на місці ворожого удару.

Судячи з фото з Святошинського району Києва, у багатоповерхівці суттєво пошкоджені вікна багатьох квартир. Окрім цього пошкоджено дах багатоповерхівки, пошкоджений фасад. Конструкції будівлі, ймовірно, не пошкоджені

Обстріл України 23 грудня

У ніч проти сьогоднішнього дня та вранці російські війська завдали чергового масштабного комбінованого удару по Україні, застосувавши понад 600 ударних безпілотників і десятки ракет.

Станом на 07:50 у більшості областей країни були запроваджені аварійні відключення електроенергії.

У Києві уламки ворожого дрона впали у Святошинському районі. За наявною інформацією, постраждали щонайменше четверо людей.

Також унаслідок атаки російських безпілотників було зруйновано об’єкт критичної інфраструктури в Шостці Сумської області, через що значна частина міста залишилася без електропостачання та теплопостачання.

Під обстріл потрапила й Рівненська область. За попередніми даними, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок - вибуховою хвилею в помешканнях вибило вікна. Крім того, зруйновано дерев’яну господарську будівлю та пошкоджено три автомобілі.

Напередодні президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія може вдатися до масованих атак по Україні у різдвяний період, попри заяви Кремля про відсутність так званого "різдвяного перемир’я".

Про наслідки нічної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.