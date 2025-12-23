Как выглядит многоэтажка на Святошин после удара "Шахедом": репортаж РБК-Украина

Российская армия сегодня ночью и утром нанесла комбинированный удар по Украине. Во время обстрела дрон повредил многоэтажный дом в Святошинском районе столицы.

РБК-Украина в репортаже показывает последствия вражеской атаки по Киеву утром 23 декабря.