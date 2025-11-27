UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Як відключатимуть світло в Україні 28 листопада: "Укренерго" оприлюднило графіки

Фото: в Україні продовжіть вимикати світло за графіками 28 листопада (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У п'ятницю, 28 листопада, в усіх областях України продовжать діяти графіки відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.

У заяві компанії йдеться, що внаслідок масованих російських обстрілів об'єктів енергетики в Україні 28 листопада діятимуть наступні обмеження:

  • з 00:00 до 23:59 - графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів обсягом від 0,5 до 2,5 черги;
  • з 00:00 до 23:59 - графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Українців також закликали слідкувати за інформацією щодо графіків на офіційних сторінках обленерго в соцмережах, оскільки час та обсяг обмежень можуть змінюватись.

Варто зауважити, що сьогодні, 27 листопада, в Україні продовжують діяти графіки погодинних відключень світла обсягом від 0,5 до 2,5 черги.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, РФ з вересня регулярно обстрілює об'єкти енергетичної інфраструктури України. За інформацією Міненерго, у країні було пошкоджено всі великі ТЕС та гідроелектростанції.

На цьому тлі рівень генерації в країні не може покрити споживання електроенергії, тому енергетики змушені вводити графіки відключень.

Вчора, 26 листопада, після чергових російських ударів енергетики запровадили аварійні відключення у трьох регіонах - Харківській, Сумській та Полтавській областях.

Це сталося після того, як окупанти вночі атакували Україну майже сотнею дронів і балістичними ракетами "Іскандер". Українським захисникам вдалося збити 72 безпілотники. Також було зафіксовано влучання ракет і 10 ударних дронів на 10 локаціях.

Зазначимо, голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що найгіршим сценарієм російських ударів по енергетиці України є блекаут. Водночас він наголосив, що українські енергетики вже більш підготовлені до такого розвитку подій.

УкренергоГрафіки відключення світлаЕлектроенергіяВимкнення світла