Як відключатимуть світло в Україні 28 листопада: "Укренерго" оприлюднило графіки

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, РФ з вересня регулярно обстрілює об'єкти енергетичної інфраструктури України. За інформацією Міненерго, у країні було пошкоджено всі великі ТЕС та гідроелектростанції.

На цьому тлі рівень генерації в країні не може покрити споживання електроенергії, тому енергетики змушені вводити графіки відключень.

Вчора, 26 листопада, після чергових російських ударів енергетики запровадили аварійні відключення у трьох регіонах - Харківській, Сумській та Полтавській областях.

Це сталося після того, як окупанти вночі атакували Україну майже сотнею дронів і балістичними ракетами "Іскандер". Українським захисникам вдалося збити 72 безпілотники. Також було зафіксовано влучання ракет і 10 ударних дронів на 10 локаціях.

Зазначимо, голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що найгіршим сценарієм російських ударів по енергетиці України є блекаут. Водночас він наголосив, що українські енергетики вже більш підготовлені до такого розвитку подій.