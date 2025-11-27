RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Как будут отключать свет в Украине 28 ноября: "Укрэнерго" обнародовало графики

Фото: в Украине продолжат выключать свет по графикам 28 ноября (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В пятницу, 28 ноября, во всех областях Украины продолжат действовать графики отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

В заявлении компании говорится, что в результате массированных российских обстрелов объектов энергетики в Украине 28 ноября будут действовать следующие ограничения:

  • с 00:00 до 23:59 - графики почасовых отключений света для бытовых потребителей объемом от 0,5 до 2,5 очереди;
  • с 00:00 до 23:59 - графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Украинцев также призвали следить за информацией о графиках на официальных страницах облэнерго в соцсетях, поскольку время и объем ограничений могут меняться.

Стоит заметить, что сегодня, 27 ноября, в Украине продолжают действовать графики почасовых отключений света объемом от 0,5 до 2,5 очереди.

 

Отключения света в Украине

Напомним, РФ с сентября регулярно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины. По информации Минэнерго, в стране были повреждены все крупные ТЭС и гидроэлектростанции.

На этом фоне уровень генерации в стране не может покрыть потребление электроэнергии, поэтому энергетики вынуждены вводить графики отключений.

Вчера, 26 ноября, после очередных российских ударов энергетики ввели аварийные отключения в трех регионах - Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

Это произошло после того, как оккупанты ночью атаковали Украину почти сотней дронов и баллистическими ракетами "Искандер". Украинским защитникам удалось сбить 72 беспилотника. Также было зафиксировано попадание ракет и 10 ударных дронов на 10 локациях.

Отметим, председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что худшим сценарием российских ударов по энергетике Украины является блэкаут. В то же время он отметил, что украинские энергетики уже более подготовлены к такому развитию событий.

