Как будут отключать свет в Украине 28 ноября: "Укрэнерго" обнародовало графики

Отключения света в Украине

Напомним, РФ с сентября регулярно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины. По информации Минэнерго, в стране были повреждены все крупные ТЭС и гидроэлектростанции.

На этом фоне уровень генерации в стране не может покрыть потребление электроэнергии, поэтому энергетики вынуждены вводить графики отключений.

Вчера, 26 ноября, после очередных российских ударов энергетики ввели аварийные отключения в трех регионах - Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

Это произошло после того, как оккупанты ночью атаковали Украину почти сотней дронов и баллистическими ракетами "Искандер". Украинским защитникам удалось сбить 72 беспилотника. Также было зафиксировано попадание ракет и 10 ударных дронов на 10 локациях.

Отметим, председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что худшим сценарием российских ударов по энергетике Украины является блэкаут. В то же время он отметил, что украинские энергетики уже более подготовлены к такому развитию событий.