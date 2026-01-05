Як спецоперація: в США показали фото транспортування Мадуро до суду

В США показали транспортування захопленого американськими військовими венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро до будівлі суду, де заплановано оголошення йому низки звинувачень.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на американське видання ABC News, яке опублікувало фото, зроблені під час перевезення Мадуро до суду, а також на Fox News та CNN.
"Захоплений президент Венесуели Ніколас Мадуро прибуває на вертолітний майданчик на Мангеттені, прямуючи до будівлі суду в Нью-Йорку для першої явки перед судом, де йому будуть пред'явлені звинувачення у федеральних справах США, зокрема у наркотероризмі та незаконному обігу наркотиків", - сказано у повідомленні видання.
Інші видання зазначають, що транспортування Мадуро до суду нагадувало окрему спецоперацію: так, його перевозили до суду на бронеавтомобілі в оточення важкоозброєної та спорядженої численної охорони. Охороняли венесуельського диктатора агенти DEA (Управління з боротьби з наркотиками) США.
Нагадаємо, 3 січня США здійснили масштабну спецоперацію в Венесуелі. Метою операції стало затримання венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро. Останнього схопили та вивезли до США разом із його дружиною Сілією Флорес.
Пізніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив успіх операції та заявив, що Мадуро постає перед судом за звинуваченнями у наркотероризмі. Було відомо, що після низки перевезень кораблем та літаками диктатор перебуває під вартою у Нью-Йорку - в місті, де йому оголосять звинувачення у суді.
Захоплення Мадуро викликало істерику в більшості автократичних режимів та союзників Росії. Зокрема, Китай офіційно засудив військову операцію США у Венесуелі та почав вимагати від Вашингтона "звільнити Мадуро". Безпосередньо Росія відзначилася цинічним "засудженням" дій США та черговими агресивними заявами на адресу України.