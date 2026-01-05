Як спецоперація: в США показали фото транспортування Мадуро до суду

"Захоплений президент Венесуели Ніколас Мадуро прибуває на вертолітний майданчик на Мангеттені, прямуючи до будівлі суду в Нью-Йорку для першої явки перед судом, де йому будуть пред'явлені звинувачення у федеральних справах США, зокрема у наркотероризмі та незаконному обігу наркотиків", - сказано у повідомленні видання.

Інші видання зазначають, що транспортування Мадуро до суду нагадувало окрему спецоперацію: так, його перевозили до суду на бронеавтомобілі в оточення важкоозброєної та спорядженої численної охорони. Охороняли венесуельського диктатора агенти DEA (Управління з боротьби з наркотиками) США.