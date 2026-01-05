RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Как спецоперация: в США показали фото транспортировки Мадуро в суд

Фото: диктатор Венесуэлы Николас Мадуро (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В США показали транспортировку захваченного американскими военными венесуэльского диктатора Николаса Мадуро к зданию суда, где запланировано объявление ему ряда обвинений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское издание ABC News, которое опубликовало фото, сделанные во время перевозки Мадуро в суд, а также на Fox News и CNN.

"Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро прибывает на вертолетную площадку на Манхэттене, направляясь к зданию суда в Нью-Йорке для первой явки перед судом, где ему будут предъявлены обвинения по федеральным делам США, в частности в наркотерроризме и незаконном обороте наркотиков", - сказано в сообщении издания.

Другие издания отмечают, что транспортировка Мадуро в суд напоминала отдельную спецоперацию: так, его перевозили в суд на бронеавтомобиле в окружении тяжеловооруженной и снаряженной многочисленной охраны. Охраняли венесуэльского диктатора агенты DEA (Управление по борьбе с наркотиками) США.

Захват Мадуро: что известно

Напомним, 3 января США осуществили масштабную спецоперацию в Венесуэле. Целью операции стало задержание венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. Последнего схватили и вывезли в США вместе с его женой Силией Флорес.

Позже президент США Дональд Трамп официально подтвердил успех операции и заявил, что Мадуро предстанет перед судом по обвинению в наркотерроризме. Было известно, что после ряда перевозок кораблем и самолетами диктатор находится под стражей в Нью-Йорке - в городе, где ему предъявят обвинения в суде.

Захват Мадуро вызвал истерику у большинства автократических режимов и союзников России. В частности, Китай официально осудил военную операцию США в Венесуэле и потребовал от Вашингтона "освободить Мадуро". Непосредственно Россия отличилась циничным "осуждением" действий США и очередными агрессивными заявлениями в адрес Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВенесуэлаНиколас Мадуро