Как спецоперация: в США показали фото транспортировки Мадуро в суд

"Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро прибывает на вертолетную площадку на Манхэттене, направляясь к зданию суда в Нью-Йорке для первой явки перед судом, где ему будут предъявлены обвинения по федеральным делам США, в частности в наркотерроризме и незаконном обороте наркотиков", - сказано в сообщении издания.

Другие издания отмечают, что транспортировка Мадуро в суд напоминала отдельную спецоперацию: так, его перевозили в суд на бронеавтомобиле в окружении тяжеловооруженной и снаряженной многочисленной охраны. Охраняли венесуэльского диктатора агенты DEA (Управление по борьбе с наркотиками) США.