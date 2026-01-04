Після венесуельської операції США: різка реакція Медведєва стривожила Київ

Військова операція США у Венесуелі викликала різку реакцію російських офіційних осіб. Коментарі російських представників супроводжувалися критикою Вашингтона, а також цинічними заявами на адресу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію росЗМІ.

Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв висловився про події у Венесуелі з явною іронією, називаючи дії американської армії "чудовим прикладом миротворчості".

Він зазначив: "Жорстка військова операція в незалежній країні, яка нічим не загрожувала Штатам. Захоплення спецназом легально обраного президента з дружиною. Звичайно, все це суворо в рамках міжнародного права і національного законодавства за погодженням із Конгресом".

Нападки на Україну

У своєму коментарі Медведєв не обмежився критикою США. Він цинічно запропонував, що американським силам варто було б вибрати інший об'єкт, заявивши, що було б "непогано", якби Вашингтон "атакував військові бази України".

Таким чином російський чиновник знову використав міжнародний інцидент для політичної демонстрації щодо Києва.

Аргументи про силу та ядерну зброю

Крім випадів на адресу України і США, Медведєв наголосив, що єдиною гарантією захисту держави від втручання ззовні є наявність озброєнь масового ураження.

"Операція в Каракасі стала найкращим доказом того факту, що будь-якій державі потрібно максимально зміцнювати свої збройні сили, не дозволяючи різним багатим зухвальцям запросто змінювати конституційний лад у пошуках нафти або чогось іншого", - додав він.

На думку російської офіційної особи, саме наявність ядерної зброї забезпечує максимальний захист країни від подібних сценаріїв, що відображає ставку Москви на ядерний шантаж у міжнародній політиці.