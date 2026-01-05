Китай різко відреагував на захоплення Мадуро силами США

Китай офіційно засудив військову операцію США у Венесуелі, під час якої було захоплено президента Ніколаса Мадуро. У Пекіні заявили, що жодна країна не має права брати на себе роль "світового судді".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters .

Позиція Пекіна

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час зустрічі зі своїм пакистанським колегою заявив, що Пекін не визнає легітимності дій Вашингтона. За його словами, суверенітет та безпека всіх країн мають бути повністю захищені міжнародним правом.

"Ми ніколи не думали, що будь-яка країна може діяти як світова поліція, і ми не приймаємо того, що будь-яка нація може претендувати на роль світового судді", - підкреслив керівник китайського МЗС.

Шок від кадрів із Каракаса

Реакція Китаю з'явилася після того, як світ облетіли кадри із затриманим 63-річним Мадуро. На фото, які шокували міжнародну спільноту, венесуельський політик зафіксований із зав'язаними очима та в наручниках.

У МЗС КНР назвали такі дії "гегемоністською поведінкою" та закликали США:

дотримуватися Статуту ООН;

припинити порушення суверенітету інших держав;

вирішувати суперечки виключно у правовому полі.

Для Китаю захоплення Мадуро стало серйозним ударом, оскільки Венесуела є стратегічним партнером Пекіна у Латинській Америці протягом останніх 50 років.

Що чекає на Мадуро