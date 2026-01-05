Як спецоперація: в США показали фото транспортування Мадуро до суду
В США показали транспортування захопленого американськими військовими венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро до будівлі суду, де заплановано оголошення йому низки звинувачень.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на американське видання ABC News, яке опублікувало фото, зроблені під час перевезення Мадуро до суду, а також на Fox News та CNN.
"Захоплений президент Венесуели Ніколас Мадуро прибуває на вертолітний майданчик на Мангеттені, прямуючи до будівлі суду в Нью-Йорку для першої явки перед судом, де йому будуть пред'явлені звинувачення у федеральних справах США, зокрема у наркотероризмі та незаконному обігу наркотиків", - сказано у повідомленні видання.
Captured Venezuelan President Nicolas Maduro arrives at a Manhattan heliport, as he heads towards a New York City courthouse for an initial appearance to face U.S. federal charges including narco-terrorism and drug trafficking.— ABC News (@ABC) January 5, 2026
Follow live updates: https://t.co/XHvK4aCk1u pic.twitter.com/jVGlw9byZo
ROAD TO JUSTICE: Federal agents escort Nicolás Maduro to a New York City courthouse for his arraignment on narco-terrorism charges after being captured by the U.S. in Venezuela. pic.twitter.com/oqIurfz8Bl— Fox News (@FoxNews) January 5, 2026
Інші видання зазначають, що транспортування Мадуро до суду нагадувало окрему спецоперацію: так, його перевозили до суду на бронеавтомобілі в оточення важкоозброєної та спорядженої численної охорони. Охороняли венесуельського диктатора агенти DEA (Управління з боротьби з наркотиками) США.
BREAKING: Nicolás Maduro surrounded by heavy security as he is transported to New York City court ahead of his arraignment. pic.twitter.com/2EqrMrNKxe— Fox News (@FoxNews) January 5, 2026
Захоплення Мадуро: що відомо
Нагадаємо, 3 січня США здійснили масштабну спецоперацію в Венесуелі. Метою операції стало затримання венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро. Останнього схопили та вивезли до США разом із його дружиною Сілією Флорес.
Пізніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив успіх операції та заявив, що Мадуро постає перед судом за звинуваченнями у наркотероризмі. Було відомо, що після низки перевезень кораблем та літаками диктатор перебуває під вартою у Нью-Йорку - в місті, де йому оголосять звинувачення у суді.
Захоплення Мадуро викликало істерику в більшості автократичних режимів та союзників Росії. Зокрема, Китай офіційно засудив військову операцію США у Венесуелі та почав вимагати від Вашингтона "звільнити Мадуро". Безпосередньо Росія відзначилася цинічним "засудженням" дій США та черговими агресивними заявами на адресу України.