Як спецоперація: в США показали фото транспортування Мадуро до суду

В США показали транспортування захопленого американськими військовими венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро до будівлі суду, де заплановано оголошення йому низки звинувачень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на американське видання ABC News , яке опублікувало фото, зроблені під час перевезення Мадуро до суду, а також на Fox News та CNN .

"Захоплений президент Венесуели Ніколас Мадуро прибуває на вертолітний майданчик на Мангеттені, прямуючи до будівлі суду в Нью-Йорку для першої явки перед судом, де йому будуть пред'явлені звинувачення у федеральних справах США, зокрема у наркотероризмі та незаконному обігу наркотиків", - сказано у повідомленні видання.

Captured Venezuelan President Nicolas Maduro arrives at a Manhattan heliport, as he heads towards a New York City courthouse for an initial appearance to face U.S. federal charges including narco-terrorism and drug trafficking.



Follow live updates: https://t.co/XHvK4aCk1u pic.twitter.com/jVGlw9byZo — ABC News (@ABC) January 5, 2026

ROAD TO JUSTICE: Federal agents escort Nicolás Maduro to a New York City courthouse for his arraignment on narco-terrorism charges after being captured by the U.S. in Venezuela. pic.twitter.com/oqIurfz8Bl — Fox News (@FoxNews) January 5, 2026

Інші видання зазначають, що транспортування Мадуро до суду нагадувало окрему спецоперацію: так, його перевозили до суду на бронеавтомобілі в оточення важкоозброєної та спорядженої численної охорони. Охороняли венесуельського диктатора агенти DEA (Управління з боротьби з наркотиками) США.