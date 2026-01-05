Как спецоперация: в США показали фото транспортировки Мадуро в суд

В США показали транспортировку захваченного американскими военными венесуэльского диктатора Николаса Мадуро к зданию суда, где запланировано объявление ему ряда обвинений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское издание ABC News , которое опубликовало фото, сделанные во время перевозки Мадуро в суд, а также на Fox News и CNN .

"Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро прибывает на вертолетную площадку на Манхэттене, направляясь к зданию суда в Нью-Йорке для первой явки перед судом, где ему будут предъявлены обвинения по федеральным делам США, в частности в наркотерроризме и незаконном обороте наркотиков", - сказано в сообщении издания.

Captured Venezuelan President Nicolas Maduro arrives at a Manhattan heliport, as he heads towards a New York City courthouse for an initial appearance to face U.S. federal charges including narco-terrorism and drug trafficking.



Follow live updates: https://t.co/XHvK4aCk1u pic.twitter.com/jVGlw9byZo — ABC News (@ABC) January 5, 2026

ROAD TO JUSTICE: Federal agents escort Nicolás Maduro to a New York City courthouse for his arraignment on narco-terrorism charges after being captured by the U.S. in Venezuela.

Другие издания отмечают, что транспортировка Мадуро в суд напоминала отдельную спецоперацию: так, его перевозили в суд на бронеавтомобиле в окружении тяжеловооруженной и снаряженной многочисленной охраны. Охраняли венесуэльского диктатора агенты DEA (Управление по борьбе с наркотиками) США.