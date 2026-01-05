Как спецоперация: в США показали фото транспортировки Мадуро в суд
В США показали транспортировку захваченного американскими военными венесуэльского диктатора Николаса Мадуро к зданию суда, где запланировано объявление ему ряда обвинений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское издание ABC News, которое опубликовало фото, сделанные во время перевозки Мадуро в суд, а также на Fox News и CNN.
"Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро прибывает на вертолетную площадку на Манхэттене, направляясь к зданию суда в Нью-Йорке для первой явки перед судом, где ему будут предъявлены обвинения по федеральным делам США, в частности в наркотерроризме и незаконном обороте наркотиков", - сказано в сообщении издания.
Captured Venezuelan President Nicolas Maduro arrives at a Manhattan heliport, as he heads towards a New York City courthouse for an initial appearance to face U.S. federal charges including narco-terrorism and drug trafficking.— ABC News (@ABC) January 5, 2026
Follow live updates: https://t.co/XHvK4aCk1u pic.twitter.com/jVGlw9byZo
ROAD TO JUSTICE: Federal agents escort Nicolás Maduro to a New York City courthouse for his arraignment on narco-terrorism charges after being captured by the U.S. in Venezuela. pic.twitter.com/oqIurfz8Bl— Fox News (@FoxNews) January 5, 2026
Другие издания отмечают, что транспортировка Мадуро в суд напоминала отдельную спецоперацию: так, его перевозили в суд на бронеавтомобиле в окружении тяжеловооруженной и снаряженной многочисленной охраны. Охраняли венесуэльского диктатора агенты DEA (Управление по борьбе с наркотиками) США.
BREAKING: Nicolás Maduro surrounded by heavy security as he is transported to New York City court ahead of his arraignment. pic.twitter.com/2EqrMrNKxe— Fox News (@FoxNews) January 5, 2026
Захват Мадуро: что известно
Напомним, 3 января США осуществили масштабную спецоперацию в Венесуэле. Целью операции стало задержание венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. Последнего схватили и вывезли в США вместе с его женой Силией Флорес.
Позже президент США Дональд Трамп официально подтвердил успех операции и заявил, что Мадуро предстанет перед судом по обвинению в наркотерроризме. Было известно, что после ряда перевозок кораблем и самолетами диктатор находится под стражей в Нью-Йорке - в городе, где ему предъявят обвинения в суде.
Захват Мадуро вызвал истерику у большинства автократических режимов и союзников России. В частности, Китай официально осудил военную операцию США в Венесуэле и потребовал от Вашингтона "освободить Мадуро". Непосредственно Россия отличилась циничным "осуждением" действий США и очередными агрессивными заявлениями в адрес Украины.