Як сформувати фінансову "подушку" та скільки грошей тримати в гривні: поради експерта

12:33 14.05.2026 Чт
2 хв
Експерт назвала найбезпечніший спосіб тримати гроші "на чорний день"
aimg Анастасія Мацепа
Фото: як правильно формувати фінансову "подушку" (Getty Images)

Питання збереження накопичень від інфляції та девальвації є критичним для тих, хто лише починає формувати свій резервний фонд. Основним орієнтиром у виборі валюти має бути те, в якій саме валюті людина планує витрачати ці кошти.

Таку пораду дала фінансова планерка інвесткомпанії iPlan Лариса Мошківська в інтерв'ю РБК-Україна.

Стратегія для невеликих сум

Для тих, хто робить перші кроки, фахівець радить такий алгоритм:

  • Старт у гривні: починати накопичення можна з національної валюти.
  • Поступовий перехід: з часом частину коштів варто переводити у тверду валюту - долар або євро.
  • Диверсифікація: коли капітал зростає, оптимально розподіляти його між трьома валютами одночасно.

Як розподілити резервний фонд

Якщо резервний фонд розрахований на 3-6 місяців життя, рекомендується дотримуватися такої пропорції:

  • Гривня: кошти на 1-2 місяці витрат (для забезпечення ліквідності).
  • Тверда валюта: решта суми у доларах або євро для захисту від знецінення.

Експерт зазначає, що частина заощаджень обов’язково має залишатися ліквідною - у готівці або на банківських рахунках.

Захист від інфляції: куди вкласти малі суми?

Щоб інфляція не "з’їла" накопичення, коли сума ще недостатня для великих інвестицій, варто розглянути консервативні інструменти. Оптимальним варіантом можуть бути державні облігації. Вони є достатньо ліквідними та дозволяють перекривати інфляційні процеси.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

