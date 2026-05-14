Як сформувати фінансову "подушку" та скільки грошей тримати в гривні: поради експерта

Стратегія для невеликих сум

Для тих, хто робить перші кроки, фахівець радить такий алгоритм:

Старт у гривні: починати накопичення можна з національної валюти.

Поступовий перехід: з часом частину коштів варто переводити у тверду валюту - долар або євро.

Диверсифікація: коли капітал зростає, оптимально розподіляти його між трьома валютами одночасно.

Як розподілити резервний фонд

Якщо резервний фонд розрахований на 3-6 місяців життя, рекомендується дотримуватися такої пропорції:

Гривня: кошти на 1-2 місяці витрат (для забезпечення ліквідності).

Тверда валюта: решта суми у доларах або євро для захисту від знецінення.

Експерт зазначає, що частина заощаджень обов’язково має залишатися ліквідною - у готівці або на банківських рахунках.

Захист від інфляції: куди вкласти малі суми?

Щоб інфляція не "з’їла" накопичення, коли сума ще недостатня для великих інвестицій, варто розглянути консервативні інструменти. Оптимальним варіантом можуть бути державні облігації. Вони є достатньо ліквідними та дозволяють перекривати інфляційні процеси.