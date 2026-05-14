Как сформировать финансовую "подушку" и сколько денег держать в гривне: советы эксперта

Стратегия для небольших сумм

Для тех, кто делает первые шаги, специалист советует такой алгоритм:

Старт в гривне: начинать накопления можно с национальной валюты.

Постепенный переход: со временем часть средств стоит переводить в твердую валюту - доллар или евро.

Диверсификация: когда капитал растет, оптимально распределять его между тремя валютами одновременно.

Как распределить резервный фонд

Если резервный фонд рассчитан на 3-6 месяцев жизни, рекомендуется придерживаться такой пропорции:

Гривна: средства на 1-2 месяца расходов (для обеспечения ликвидности).

Твердая валюта: остальная сумма в долларах или евро для защиты от обесценивания.

Эксперт отмечает, что часть сбережений обязательно должна оставаться ликвидной - в наличных или на банковских счетах.

Защита от инфляции: куда вложить малые суммы?

Чтобы инфляция не "съела" накопления, когда сумма еще недостаточна для крупных инвестиций, стоит рассмотреть консервативные инструменты. Оптимальным вариантом могут быть государственные облигации. Они являются достаточно ликвидными и позволяют перекрывать инфляционные процессы.