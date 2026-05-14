Как сформировать финансовую "подушку" и сколько денег держать в гривне: советы эксперта

12:33 14.05.2026 Чт
2 мин
Эксперт назвала самый безопасный способ держать деньги "на черный день"
aimg Анастасия Мацепа
Фото: как правильно формировать финансовую "подушку" (Getty Images)

Вопрос сохранения накоплений от инфляции и девальвации является критическим для тех, кто только начинает формировать свой резервный фонд. Основным ориентиром в выборе валюты должно быть то, в какой именно валюте человек планирует тратить эти средства.

Такой совет дала финансовый планерка инвесткомпании iPlan Лариса Мошковская в интервью РБК-Украина.

Стратегия для небольших сумм

Для тех, кто делает первые шаги, специалист советует такой алгоритм:

  • Старт в гривне: начинать накопления можно с национальной валюты.
  • Постепенный переход: со временем часть средств стоит переводить в твердую валюту - доллар или евро.
  • Диверсификация: когда капитал растет, оптимально распределять его между тремя валютами одновременно.

Как распределить резервный фонд

Если резервный фонд рассчитан на 3-6 месяцев жизни, рекомендуется придерживаться такой пропорции:

  • Гривна: средства на 1-2 месяца расходов (для обеспечения ликвидности).
  • Твердая валюта: остальная сумма в долларах или евро для защиты от обесценивания.

Эксперт отмечает, что часть сбережений обязательно должна оставаться ликвидной - в наличных или на банковских счетах.

Защита от инфляции: куда вложить малые суммы?

Чтобы инфляция не "съела" накопления, когда сумма еще недостаточна для крупных инвестиций, стоит рассмотреть консервативные инструменты. Оптимальным вариантом могут быть государственные облигации. Они являются достаточно ликвидными и позволяют перекрывать инфляционные процессы.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

