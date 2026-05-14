Скільки грошей треба відкладати з кожної зарплати: експерт назвала золоте правило заощаджень
Першим кроком для людини, яка не має фінансової подушки, має стати створення резервного фонду. Як тільки з’являється думка про заощадження, саме цей фонд має бути в пріоритеті.
Таку пораду дала фінансова планерка інвесткомпанії iPlan Лариса Мошківська в інтерв'ю РБК-Україна.
Точка А: Дослідження власного бюджету
Експертка зазначила - для того, щоб почати відкладати гроші, необхідно проаналізувати свої фінансові потоки:
- Ведення бюджету: чітке розуміння рівня доходів та витрат.
- Оптимізація: якщо витрати перевищують доходи, необхідно переглянути статтю видатків.
- Маленькі кроки: починати можна навіть з 1-5% від доходу, поступово збільшуючи цю частку.
Скільки відкладати, щоб не відчувати дискомфорту?
За словами Мошківської, психологічно комфортною нормою вважається 10% від будь-якого доходу. Ця сума зазвичай не створює відчутного тиску на рівень життя, незалежно від розміру заробітку.
"Золоте правило - відкладати щонайменше 10% з будь-якого свого доходу. Психологічно люди майже не відчувають цієї суми", - пояснила вона.
Ефективність проти комфорту
Хоча 10% - це безпечний старт, для швидкого досягнення значущих фінансових цілей цього може бути замало. Фахівець радить орієнтуватися на такі показники:
- Для комфорту: 10%.
- Для ефективного капіталу: 20-30%, а в окремих випадках - до 40%.
Швидкість досягнення фінансової свободи прямо залежить від обраного відсотка. Вибір стоїть між поточним рівнем споживання та довгостроковими цілями.
