Скільки грошей треба відкладати з кожної зарплати: експерт назвала золоте правило заощаджень

Першим кроком для людини, яка не має фінансової подушки, має стати створення резервного фонду . Як тільки з’являється думка про заощадження, саме цей фонд має бути в пріоритеті.

Точка А: Дослідження власного бюджету

Експертка зазначила - для того, щоб почати відкладати гроші, необхідно проаналізувати свої фінансові потоки:

Ведення бюджету: чітке розуміння рівня доходів та витрат.

чітке розуміння рівня доходів та витрат. Оптимізація: якщо витрати перевищують доходи, необхідно переглянути статтю видатків.

якщо витрати перевищують доходи, необхідно переглянути статтю видатків. Маленькі кроки: починати можна навіть з 1-5% від доходу, поступово збільшуючи цю частку.

Скільки відкладати, щоб не відчувати дискомфорту?

За словами Мошківської, психологічно комфортною нормою вважається 10% від будь-якого доходу. Ця сума зазвичай не створює відчутного тиску на рівень життя, незалежно від розміру заробітку.

"Золоте правило - відкладати щонайменше 10% з будь-якого свого доходу. Психологічно люди майже не відчувають цієї суми", - пояснила вона.

Ефективність проти комфорту

Хоча 10% - це безпечний старт, для швидкого досягнення значущих фінансових цілей цього може бути замало. Фахівець радить орієнтуватися на такі показники:

Для комфорту: 10%.

10%. Для ефективного капіталу: 20-30%, а в окремих випадках - до 40%.

Швидкість досягнення фінансової свободи прямо залежить від обраного відсотка. Вибір стоїть між поточним рівнем споживання та довгостроковими цілями.