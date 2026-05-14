Як сформувати фінансову "подушку" та скільки грошей тримати в гривні: поради експерта

Питання збереження накопичень від інфляції та девальвації є критичним для тих, хто лише починає формувати свій резервний фонд. Основним орієнтиром у виборі валюти має бути те, в якій саме валюті людина планує витрачати ці кошти.

Стратегія для невеликих сум Для тих, хто робить перші кроки, фахівець радить такий алгоритм: Старт у гривні: починати накопичення можна з національної валюти.

починати накопичення можна з національної валюти. Поступовий перехід: з часом частину коштів варто переводити у тверду валюту - долар або євро.

з часом частину коштів варто переводити у тверду валюту - долар або євро. Диверсифікація: коли капітал зростає, оптимально розподіляти його між трьома валютами одночасно. Як розподілити резервний фонд Якщо резервний фонд розрахований на 3-6 місяців життя, рекомендується дотримуватися такої пропорції: Гривня: кошти на 1-2 місяці витрат (для забезпечення ліквідності).

кошти на 1-2 місяці витрат (для забезпечення ліквідності). Тверда валюта: решта суми у доларах або євро для захисту від знецінення. Експерт зазначає, що частина заощаджень обов’язково має залишатися ліквідною - у готівці або на банківських рахунках. Захист від інфляції: куди вкласти малі суми? Щоб інфляція не "з’їла" накопичення, коли сума ще недостатня для великих інвестицій, варто розглянути консервативні інструменти. Оптимальним варіантом можуть бути державні облігації. Вони є достатньо ліквідними та дозволяють перекривати інфляційні процеси.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.