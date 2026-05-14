ua en ru
Пт, 15 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Як сформувати фінансову "подушку" та скільки грошей тримати в гривні: поради експерта

12:33 14.05.2026 Чт
2 хв
Експерт назвала найбезпечніший спосіб тримати гроші "на чорний день"
aimg Анастасія Мацепа
Як сформувати фінансову "подушку" та скільки грошей тримати в гривні: поради експерта Фото: як правильно формувати фінансову "подушку" (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Питання збереження накопичень від інфляції та девальвації є критичним для тих, хто лише починає формувати свій резервний фонд. Основним орієнтиром у виборі валюти має бути те, в якій саме валюті людина планує витрачати ці кошти.

Таку пораду дала фінансова планерка інвесткомпанії iPlan Лариса Мошківська в інтерв'ю РБК-Україна.

Читайте також: Скільки грошей треба відкладати з кожної зарплати: експерт назвала золоте правило заощаджень

Стратегія для невеликих сум

Для тих, хто робить перші кроки, фахівець радить такий алгоритм:

  • Старт у гривні: починати накопичення можна з національної валюти.
  • Поступовий перехід: з часом частину коштів варто переводити у тверду валюту - долар або євро.
  • Диверсифікація: коли капітал зростає, оптимально розподіляти його між трьома валютами одночасно.

Як розподілити резервний фонд

Якщо резервний фонд розрахований на 3-6 місяців життя, рекомендується дотримуватися такої пропорції:

  • Гривня: кошти на 1-2 місяці витрат (для забезпечення ліквідності).
  • Тверда валюта: решта суми у доларах або євро для захисту від знецінення.

Експерт зазначає, що частина заощаджень обов’язково має залишатися ліквідною - у готівці або на банківських рахунках.

Захист від інфляції: куди вкласти малі суми?

Щоб інфляція не "з’їла" накопичення, коли сума ще недостатня для великих інвестицій, варто розглянути консервативні інструменти. Оптимальним варіантом можуть бути державні облігації. Вони є достатньо ліквідними та дозволяють перекривати інфляційні процеси.

Читайте також: Купувати долар чи відкрити депозит? Експерт назвав найкращу стратегію для заощаджень

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
долари Особисті фінанси Фінанси накапливание
Новини
Почався обмін "1000 на 1000": скільки військових повернули з полону першим етапом
Почався обмін "1000 на 1000": скільки військових повернули з полону першим етапом
Аналітика
"Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату