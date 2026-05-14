Как сформировать финансовую "подушку" и сколько денег держать в гривне: советы эксперта

Вопрос сохранения накоплений от инфляции и девальвации является критическим для тех, кто только начинает формировать свой резервный фонд. Основным ориентиром в выборе валюты должно быть то, в какой именно валюте человек планирует тратить эти средства.

Стратегия для небольших сумм Для тех, кто делает первые шаги, специалист советует такой алгоритм: Старт в гривне: начинать накопления можно с национальной валюты.

начинать накопления можно с национальной валюты. Постепенный переход: со временем часть средств стоит переводить в твердую валюту - доллар или евро.

со временем часть средств стоит переводить в твердую валюту - доллар или евро. Диверсификация: когда капитал растет, оптимально распределять его между тремя валютами одновременно. Как распределить резервный фонд Если резервный фонд рассчитан на 3-6 месяцев жизни, рекомендуется придерживаться такой пропорции: Гривна: средства на 1-2 месяца расходов (для обеспечения ликвидности).

средства на 1-2 месяца расходов (для обеспечения ликвидности). Твердая валюта: остальная сумма в долларах или евро для защиты от обесценивания. Эксперт отмечает, что часть сбережений обязательно должна оставаться ликвидной - в наличных или на банковских счетах. Защита от инфляции: куда вложить малые суммы? Чтобы инфляция не "съела" накопления, когда сумма еще недостаточна для крупных инвестиций, стоит рассмотреть консервативные инструменты. Оптимальным вариантом могут быть государственные облигации. Они являются достаточно ликвидными и позволяют перекрывать инфляционные процессы.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.