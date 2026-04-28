Як розраховують пенсію у 2026 році? У ПФУ назвали головні фактори, що впливають на суму

В Україні розмір пенсії за віком визначається індивідуально - він залежить не лише від стажу, а й від рівня офіційної зарплати.
РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ) пояснює, як саме відбувається розрахунок і що враховують під час призначення виплат.
Головне:
Ключових факторів при розрахунку пенсії два:
Під час розрахунку держава орієнтується на середню зарплату по країні за останні три роки перед виходом на пенсію. У 2026 році цей показник становить 17 482,87 гривень.
Далі оцінюється, наскільки зарплата конкретної людини була вищою або нижчою за середню. Для цього аналізують кожен місяць стажу і виводять загальний індивідуальний показник.
Окремо враховується тривалість стажу: що більше років людина працювала і сплачувала внески, то більшим буде вплив цього показника на кінцеву суму пенсії.
У Пенсійному фонді навели приклад: чоловік із 35 роками стажу, який звернувся за пенсією у 2026 році, може отримувати близько 10,3 тисячі гривень.
Ця сума формується з урахуванням його заробітку протягом життя та тривалості страхового стажу.
Приклад розрахунку пенсії у 2026 році (інфографіка: ПФУ)
Є кілька важливих деталей, які можуть вплинути на розмір виплат:
Фактично система побудована так, що найбільше значення мають "білі" доходи і тривалість роботи. Тобто чим довше людина працює офіційно і чим вищою є її зарплата, тим більшою буде пенсія після виходу на заслужений відпочинок.
Раніше РБК-Україна розповідало про вікові надбавки до пенсій у травні. Частина пенсіонерів отримає доплати від 300 до 570 гривень залежно від віку (70, 75 або 80+ років). Виплати призначаються автоматично.
Також ми писали, що учасники бойових дій в Україні мають право на достроковий вихід на пенсію: чоловіки - з 55 років, жінки - з 50, за умови необхідного стажу. Також їм передбачені доплати до пенсії та гарантія мінімального рівня виплат, а оформити пенсію можна онлайн або у відділенні ПФУ.