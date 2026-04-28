Як розраховують пенсію у 2026 році? У ПФУ назвали головні фактори, що впливають на суму

Від чого залежить пенсія

Ключових факторів при розрахунку пенсії два:

офіційна заробітна плата, з якої сплачувалися внески;

тривалість страхового стажу.

Під час розрахунку держава орієнтується на середню зарплату по країні за останні три роки перед виходом на пенсію. У 2026 році цей показник становить 17 482,87 гривень.

Далі оцінюється, наскільки зарплата конкретної людини була вищою або нижчою за середню. Для цього аналізують кожен місяць стажу і виводять загальний індивідуальний показник.

Окремо враховується тривалість стажу: що більше років людина працювала і сплачувала внески, то більшим буде вплив цього показника на кінцеву суму пенсії.

Як це виглядає на практиці

У Пенсійному фонді навели приклад: чоловік із 35 роками стажу, який звернувся за пенсією у 2026 році, може отримувати близько 10,3 тисячі гривень.

Ця сума формується з урахуванням його заробітку протягом життя та тривалості страхового стажу.



Приклад розрахунку пенсії у 2026 році (інфографіка: ПФУ)

Які нюанси варто знати

Є кілька важливих деталей, які можуть вплинути на розмір виплат:

основна інформація про зарплату береться з 2000 року, коли запрацював електронний облік;

за бажанням можна додати дані про заробіток до 2000 року - але лише за наявності підтверджуючих документів;

із розрахунку можуть виключити частину місяців із найнижчими доходами - це дозволяє трохи підвищити майбутню пенсію.

Фактично система побудована так, що найбільше значення мають "білі" доходи і тривалість роботи. Тобто чим довше людина працює офіційно і чим вищою є її зарплата, тим більшою буде пенсія після виходу на заслужений відпочинок.