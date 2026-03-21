Дострокова пенсія для УБД: хто має право, які виплати та як оформити у 2026 році

Українські захисники, які мають статус учасника бойових дій (УБД), можуть вийти на пенсію раніше за загальновстановлений термін. Для цього жінкам потрібно мати 20 років страхового стажу, чоловікам - 25.

Головне: Вік виходу: чоловіки - у 55 років, жінки - у 50 років.

Необхідний стаж: не менше 25 років для чоловіків та 20 років для жінок.

Мінімальна виплата: пенсія з усіма надбавками не може бути меншою за 4958 грн.

Як подати: онлайн через вебпортал ПФУ або особисто у сервісному центрі. Умови виходу на пенсію Згідно зі ст. 115 Закону № 1058-IV, учасники бойових дій можуть піти на заслужений відпочинок достроково. Основною умовою є досягнення відповідного віку та наявність страхового стажу (25 років для чоловіків та 20 для жінок). Розмір самої пенсії розраховується індивідуально - він залежить від тривалості стажу та офіційного заробітку, з якого сплачувалися внески. Надбавки та доплати для УБД Окрім основної пенсії, ветеранам війни встановлюються обов'язкові доплати: 25% прожиткового мінімуму (для осіб, які втратили працездатність) - підвищення за статус ветерана.

40 грн - цільова грошова допомога на прожиття.

Адресна допомога: якщо загальна сума пенсії (з усіма індексаціями та надбавками) не досягає 4 958 грн, держава доплачує різницю до цього рівня. Які документи потрібні для оформлення Для подачі заяви необхідно підготувати оригінали: Паспорта та ідентифікаційного коду (РНОКПП).

Трудової книжки або документів, що підтверджують проходження служби.

Довідки про зарплату (грошове забезпечення) по грудень 2016 року (якщо даних немає в Реєстрі).

Посвідчення УБД.

Довідки про безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони України.

Фото (для виготовлення пенсійного посвідчення). Як подати заяву Звернутися за призначенням пенсії можна двома способами: Дистанційно - через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Особисто - через будь-який сервісний центр ПФУ, незалежно від місця реєстрації.