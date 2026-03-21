Дострокова пенсія для УБД: хто має право, які виплати та як оформити у 2026 році
Українські захисники, які мають статус учасника бойових дій (УБД), можуть вийти на пенсію раніше за загальновстановлений термін. Для цього жінкам потрібно мати 20 років страхового стажу, чоловікам - 25.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Головне управління Пенсійного фонду у Донецькій області.
Головне:
- Вік виходу: чоловіки - у 55 років, жінки - у 50 років.
- Необхідний стаж: не менше 25 років для чоловіків та 20 років для жінок.
- Мінімальна виплата: пенсія з усіма надбавками не може бути меншою за 4958 грн.
- Як подати: онлайн через вебпортал ПФУ або особисто у сервісному центрі.
Умови виходу на пенсію
Згідно зі ст. 115 Закону № 1058-IV, учасники бойових дій можуть піти на заслужений відпочинок достроково. Основною умовою є досягнення відповідного віку та наявність страхового стажу (25 років для чоловіків та 20 для жінок).
Розмір самої пенсії розраховується індивідуально - він залежить від тривалості стажу та офіційного заробітку, з якого сплачувалися внески.
Надбавки та доплати для УБД
Окрім основної пенсії, ветеранам війни встановлюються обов’язкові доплати:
- 25% прожиткового мінімуму (для осіб, які втратили працездатність) - підвищення за статус ветерана.
- 40 грн - цільова грошова допомога на прожиття.
- Адресна допомога: якщо загальна сума пенсії (з усіма індексаціями та надбавками) не досягає 4 958 грн, держава доплачує різницю до цього рівня.
Які документи потрібні для оформлення
Для подачі заяви необхідно підготувати оригінали:
- Паспорта та ідентифікаційного коду (РНОКПП).
- Трудової книжки або документів, що підтверджують проходження служби.
- Довідки про зарплату (грошове забезпечення) по грудень 2016 року (якщо даних немає в Реєстрі).
- Посвідчення УБД.
- Довідки про безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони України.
- Фото (для виготовлення пенсійного посвідчення).
Як подати заяву
Звернутися за призначенням пенсії можна двома способами:
- Дистанційно - через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.
- Особисто - через будь-який сервісний центр ПФУ, незалежно від місця реєстрації.
Читайте також про те, що пенсіонери, які перебувають за кордоном або в окупації, повинні проходити онлайн-перевірку, щоб отримувати виплати у 2026 році. Це можна зробити через звичайний відеодзвінок, заздалегідь подавши заявку на вебпорталі ПФУ.
Раніше ми писали про те, що у 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу, у 63 роки - 23 роки, а у 65 років - 15 років. Стаж можна "докупити" за періоди після 2004 року.