Как рассчитывают пенсию в 2026 году? В ПФУ назвали главные факторы, влияющие на сумму

11:11 28.04.2026 Вт
3 мин
В ПФУ назвали среднюю зарплату, которую применят для расчета пенсий в 2026 году
aimg Татьяна Веремеева
Фото: В ПФУ объяснили, как рассчитывают пенсии (facebook.com/kogupfu)

В Украине размер пенсии по возрасту определяется индивидуально - он зависит не только от стажа, но и от уровня официальной зарплаты.

РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ) объясняет, как именно происходит расчет и что учитывают при назначении выплат.

Главное:

  • Базовые показатели: Размер пенсии зависит от продолжительности официального страхового стажа и уровня заработной платы.
  • Актуальная цифра: Для расчета выплат в 2026 году государство применяет показатель средней зарплаты по стране на уровне 17 482,87 гривен.
  • Период учета: Система автоматически учитывает данные о доходах с 2000 года.
  • Оптимизация выплат: Закон позволяет исключить из расчета до 10% месяцев с самым низким заработком.

От чего зависит пенсия

Ключевых факторов при расчете пенсии два:

  • официальная заработная плата, с которой уплачивались взносы;
  • продолжительность страхового стажа.

При расчете государство ориентируется на среднюю зарплату по стране за последние три года перед выходом на пенсию. В 2026 году этот показатель составляет 17 482,87 гривен.

Далее оценивается, насколько зарплата конкретного человека была выше или ниже средней. Для этого анализируют каждый месяц стажа и выводят общий индивидуальный показатель.

Отдельно учитывается продолжительность стажа: чем больше лет человек работал и платил взносы, тем большим будет влияние этого показателя на конечную сумму пенсии.

Как это выглядит на практике

В Пенсионном фонде привели пример: человек с 35 годами стажа, который обратился за пенсией в 2026 году, может получать около 10,3 тысячи гривен.

Эта сумма формируется с учетом его заработка в течение жизни и продолжительности страхового стажа.


Пример расчета пенсии в 2026 году (инфографика: ПФУ)

Какие нюансы стоит знать

Есть несколько важных деталей, которые могут повлиять на размер выплат:

  • основная информация о зарплате берется с 2000 года, когда заработал электронный учет;
  • по желанию можно добавить данные о заработке до 2000 года - но только при наличии подтверждающих документов;
  • из расчета могут исключить часть месяцев с самыми низкими доходами - это позволяет немного повысить будущую пенсию.

Фактически система построена так, что наибольшее значение имеют "белые" доходы и продолжительность работы. То есть чем дольше человек работает официально и чем выше его зарплата, тем больше будет пенсия после выхода на заслуженный отдых.

Ранее РБК-Украина рассказывало о возрастных надбавках к пенсиям в мае. Часть пенсионеров получит доплаты от 300 до 570 гривен в зависимости от возраста (70, 75 или 80+ лет). Выплаты назначаются автоматически.

Также мы писали, что участники боевых действий в Украине имеют право на досрочный выход на пенсию: мужчины - с 55 лет, женщины - с 50, при условии необходимого стажа. Также им предусмотрены доплаты к пенсии и гарантия минимального уровня выплат, а оформить пенсию можно онлайн или в отделении ПФУ.

