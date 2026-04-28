Как рассчитывают пенсию в 2026 году? В ПФУ назвали главные факторы, влияющие на сумму

В Украине размер пенсии по возрасту определяется индивидуально - он зависит не только от стажа, но и от уровня официальной зарплаты.
РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ) объясняет, как именно происходит расчет и что учитывают при назначении выплат.
Главное:
Ключевых факторов при расчете пенсии два:
При расчете государство ориентируется на среднюю зарплату по стране за последние три года перед выходом на пенсию. В 2026 году этот показатель составляет 17 482,87 гривен.
Далее оценивается, насколько зарплата конкретного человека была выше или ниже средней. Для этого анализируют каждый месяц стажа и выводят общий индивидуальный показатель.
Отдельно учитывается продолжительность стажа: чем больше лет человек работал и платил взносы, тем большим будет влияние этого показателя на конечную сумму пенсии.
В Пенсионном фонде привели пример: человек с 35 годами стажа, который обратился за пенсией в 2026 году, может получать около 10,3 тысячи гривен.
Эта сумма формируется с учетом его заработка в течение жизни и продолжительности страхового стажа.
Пример расчета пенсии в 2026 году (инфографика: ПФУ)
Есть несколько важных деталей, которые могут повлиять на размер выплат:
Фактически система построена так, что наибольшее значение имеют "белые" доходы и продолжительность работы. То есть чем дольше человек работает официально и чем выше его зарплата, тем больше будет пенсия после выхода на заслуженный отдых.
Ранее РБК-Украина рассказывало о возрастных надбавках к пенсиям в мае. Часть пенсионеров получит доплаты от 300 до 570 гривен в зависимости от возраста (70, 75 или 80+ лет). Выплаты назначаются автоматически.
Также мы писали, что участники боевых действий в Украине имеют право на досрочный выход на пенсию: мужчины - с 55 лет, женщины - с 50, при условии необходимого стажа. Также им предусмотрены доплаты к пенсии и гарантия минимального уровня выплат, а оформить пенсию можно онлайн или в отделении ПФУ.