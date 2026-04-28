Как рассчитывают пенсию в 2026 году? В ПФУ назвали главные факторы, влияющие на сумму

В Украине размер пенсии по возрасту определяется индивидуально - он зависит не только от стажа, но и от уровня официальной зарплаты.

РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ) объясняет, как именно происходит расчет и что учитывают при назначении выплат.

От чего зависит пенсия

Ключевых факторов при расчете пенсии два:

официальная заработная плата, с которой уплачивались взносы;

продолжительность страхового стажа.

При расчете государство ориентируется на среднюю зарплату по стране за последние три года перед выходом на пенсию. В 2026 году этот показатель составляет 17 482,87 гривен.

Далее оценивается, насколько зарплата конкретного человека была выше или ниже средней. Для этого анализируют каждый месяц стажа и выводят общий индивидуальный показатель.

Отдельно учитывается продолжительность стажа: чем больше лет человек работал и платил взносы, тем большим будет влияние этого показателя на конечную сумму пенсии.

Как это выглядит на практике

В Пенсионном фонде привели пример: человек с 35 годами стажа, который обратился за пенсией в 2026 году, может получать около 10,3 тысячи гривен.

Эта сумма формируется с учетом его заработка в течение жизни и продолжительности страхового стажа.



Пример расчета пенсии в 2026 году (инфографика: ПФУ)

Какие нюансы стоит знать

Есть несколько важных деталей, которые могут повлиять на размер выплат:

основная информация о зарплате берется с 2000 года, когда заработал электронный учет;

по желанию можно добавить данные о заработке до 2000 года - но только при наличии подтверждающих документов;

из расчета могут исключить часть месяцев с самыми низкими доходами - это позволяет немного повысить будущую пенсию.

Фактически система построена так, что наибольшее значение имеют "белые" доходы и продолжительность работы. То есть чем дольше человек работает официально и чем выше его зарплата, тем больше будет пенсия после выхода на заслуженный отдых.