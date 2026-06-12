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Спершу гроші, потім - реформа ТЦК: Свириденко розкрила деталі змін для військових

11:34 12.06.2026 Пт
2 хв
Міноборони готує поетапну реформу ТЦК, але вона відбудеться в останню чергу
aimg Ірина Глухова
Спершу гроші, потім - реформа ТЦК: Свириденко розкрила деталі змін для військових Фото: Юлія Свириденко (facebook.com yulia.svyrydenko)
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Міністерство оборони готує поетапну реформу ТЦК та СП. Однак перед її запуском планують провести реформу оплати праці військовослужбовців.

Як повідомляє РБК-Україна, про це прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила на годині запитань до уряду у Верховній Раді.

"Ми дійсно працюємо над реформою ТЦК. Ви сказали, що жодна європейська країна не знає, що таке бусифікація, не знає, що таке ТЦК, на щастя для них, тому що вони не знають, що таке війна", - сказала глава уряду.

"Реформа ТЦК, цій складній реформі буде передувати реформа оплати праці. Це перше. Це над чим зараз працює міністр оборони", - наголосила вона.

Наступними кроками, за словами Свириденко, стануть контракти для піхоти і штурмовиків, а також зміни термінів служби.

"Далі це зміни термінів служби і, відповідно, перехід до реформи ТЦК. Найскладнішої реформи і найскладнішого питання, які є сьогодні в українському суспільстві. Над цим міністр оборони працює", - пояснила прем'єрка.

Вона пообіцяла, що вже в найближчі тижні уряд поділиться результатами першого етапу - реформи грошового забезпечення і "уже перейти далі для наступних кроків".

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Нагадаємо, про реформу грошового забезпечення повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, мінімальний рівень грошового забезпечення становитиме 30 тисяч гривень.

Сьогодні прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що вже найближчими тижнями влада представить перші результати реформи підвищення грошового забезпечення військових.

Крім того, раніше глава уряду повідомляла, що над реформою ТЦК наразі працює Міністерство оборони. Після підготовки остаточного варіанту змін заплановані консультації з Верховною Радою.

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