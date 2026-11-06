Як погода в жовтні вплинула на рівень води в річках України: пояснення УкрГМЦ

Погода в Україні в жовтні принесла місцями відчутні опади. Проте дощі поповнили водні запаси лише частково, тож на деяких річках гідрологічна ситуація залишалась складною.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
За даними експертів, впродовж жовтня 2026 року середня за місяць температура повітря була:
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В УкрГМЦ розповіли, що менше за норму та близько до неї дощів випало:
"На решті території країни за кількістю опадів - випало більше за норму", - констатували спеціалісти.
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Згідно з інформацією УкрГМЦ, дощі впродовж жовтня 2026 року випадали нерівномірно:
Така ситуація з опадами сприяла утворенню кількох хвиль підвищень рівнів води:
"За таких умов, водність більшості річок країни не суттєво, але збільшилася", - повідомили експерти.
Зазначається також, що на великих річках відбулася зміна гідрологічного режиму - з маловираженою тенденцією до підвищення.
"За винятком української ділянки Дунаю, Сули (притока Середнього Дніпра) та бічного припливу до Кременчуцького водосховища", - уточнили в УкрГМЦ.
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Складна гідрологічна ситуація, пов'язана з утриманням водності річок нижче значень екологічної витрати, спостерігалась (у % від значення екологічної витрати):
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Відсутність стоку впродовж жовтня 2026 року спостерігалась, за даними УкрГМЦ:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на річках у чотирьох областях критично мало води - де УкрГМЦ оголосив найвищий рівень небезпеки до середини листопада.
Крім того, у Держводагентстві пояснили, чи може маловоддя стати довгостроковою проблемою.
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