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Як погода в жовтні вплинула на рівень води в річках України: пояснення УкрГМЦ

11:20 06.11.2026 Пт
3 хв
aimg Ірина Костенко
Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні в жовтні принесла місцями відчутні опади. Проте дощі поповнили водні запаси лише частково, тож на деяких річках гідрологічна ситуація залишалась складною.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Що було з температурою повітря у жовтні

За даними експертів, впродовж жовтня 2026 року середня за місяць температура повітря була:

  • на більшій частині території країни та по водозборах річок - на 2-4°C вищою за кліматичну норму;
  • у Карпатському регіоні - на 1-2°C вищою за кліматичну норму;
  • у гірській частині - близькою до норми.

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В яких областях випало найменше опадів

В УкрГМЦ розповіли, що менше за норму та близько до неї дощів випало:

  • на Закарпатті;
  • у басейні Дністра - у Львівській області;
  • на водозборі Західного Бугу та притоках Прип'яті - у Волинській і Рівненській областях;
  • на нижніх ділянках її приток - у Житомирській області;
  • на лівобережних притоках суббасейну Середнього Дніпра - у Черкаській і Кіровоградській областях;
  • на водозборі Десни (без притоки Сейм);
  • на верхніх ділянках річки Удай (притока Середнього Дніпра) - у Чернігівській області.

"На решті території країни за кількістю опадів - випало більше за норму", - констатували спеціалісти.

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Як дощі вплинули на водність українських річок

Згідно з інформацією УкрГМЦ, дощі впродовж жовтня 2026 року випадали нерівномірно:

  • як по території;
  • так і за часом.

Така ситуація з опадами сприяла утворенню кількох хвиль підвищень рівнів води:

  • на малих річках;
  • на верхніх ділянках основних річок.

"За таких умов, водність більшості річок країни не суттєво, але збільшилася", - повідомили експерти.

Зазначається також, що на великих річках відбулася зміна гідрологічного режиму - з маловираженою тенденцією до підвищення.

"За винятком української ділянки Дунаю, Сули (притока Середнього Дніпра) та бічного припливу до Кременчуцького водосховища", - уточнили в УкрГМЦ.

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Де рівень води був нижче екологічної норми

Складна гідрологічна ситуація, пов'язана з утриманням водності річок нижче значень екологічної витрати, спостерігалась (у % від значення екологічної витрати):

  • на притоці Прип'яті - річці Уборть (пост Рудня-Іванівська - 90%);
  • на Південному Бузі (пост Тростянчик - 41%);
  • на українській ділянці Дунаю (пост Ізмаїл - 85%).

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На яких річках спостерігалась відсутність стоку

Відсутність стоку впродовж жовтня 2026 року спостерігалась, за даними УкрГМЦ:

  • на притоках Західного Бугу - річках Рата, Свиня, Солокія;
  • на верхній ділянці Прип'яті - у створі гідрологічного поста Річиця;
  • на її притоках - річках Вижівка, Турія, Стохід, Вирка;
  • на притоках Середнього та Нижнього Дніпра - річках Гуйва, Ірпінь, Недра, Супій, Вільшанка, Серебрянка, Мала Терса, Кільчень, Мокра Сура;
  • у верхів'ї річок Тетерів, Оріль, Самара.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на річках у чотирьох областях критично мало води - де УкрГМЦ оголосив найвищий рівень небезпеки до середини листопада.

Крім того, у Держводагентстві пояснили, чи може маловоддя стати довгостроковою проблемою.

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