Як погода в жовтні вплинула на рівень води в річках України: пояснення УкрГМЦ

Що було з температурою повітря у жовтні

За даними експертів, впродовж жовтня 2026 року середня за місяць температура повітря була:

на більшій частині території країни та по водозборах річок - на 2-4°C вищою за кліматичну норму;

у Карпатському регіоні - на 1-2°C вищою за кліматичну норму;

у гірській частині - близькою до норми.

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В яких областях випало найменше опадів

В УкрГМЦ розповіли, що менше за норму та близько до неї дощів випало:

на Закарпатті;

у басейні Дністра - у Львівській області;

на водозборі Західного Бугу та притоках Прип'яті - у Волинській і Рівненській областях;

на нижніх ділянках її приток - у Житомирській області;

на лівобережних притоках суббасейну Середнього Дніпра - у Черкаській і Кіровоградській областях;

на водозборі Десни (без притоки Сейм);

на верхніх ділянках річки Удай (притока Середнього Дніпра) - у Чернігівській області.

"На решті території країни за кількістю опадів - випало більше за норму", - констатували спеціалісти.

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Як дощі вплинули на водність українських річок

Згідно з інформацією УкрГМЦ, дощі впродовж жовтня 2026 року випадали нерівномірно:

як по території;

так і за часом.

Така ситуація з опадами сприяла утворенню кількох хвиль підвищень рівнів води:

на малих річках;

на верхніх ділянках основних річок.

"За таких умов, водність більшості річок країни не суттєво, але збільшилася", - повідомили експерти.

Зазначається також, що на великих річках відбулася зміна гідрологічного режиму - з маловираженою тенденцією до підвищення.

"За винятком української ділянки Дунаю, Сули (притока Середнього Дніпра) та бічного припливу до Кременчуцького водосховища", - уточнили в УкрГМЦ.

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Де рівень води був нижче екологічної норми

Складна гідрологічна ситуація, пов'язана з утриманням водності річок нижче значень екологічної витрати, спостерігалась (у % від значення екологічної витрати):

на притоці Прип'яті - річці Уборть (пост Рудня-Іванівська - 90%);

на Південному Бузі (пост Тростянчик - 41%);

на українській ділянці Дунаю (пост Ізмаїл - 85%).

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На яких річках спостерігалась відсутність стоку

Відсутність стоку впродовж жовтня 2026 року спостерігалась, за даними УкрГМЦ: