Как погода в октябре повлияла на уровень воды в реках Украины: объяснение УкрГМЦ

Что было с температурой воздуха в октябре

По данным экспертов, в течение октября 2026 года средняя за месяц температура воздуха была:

на большей части территории страны и по водосборам рек - на 2-4°C выше климатической нормы;

в Карпатском регионе - на 1-2°C выше климатической нормы;

в горной части - близкой к норме.

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В каких областях выпало меньше всего осадков

В УкрГМЦ рассказали, что меньше нормы и близко к ней дождей выпало:

на Закарпатье;

в бассейне Днестра - во Львовской области;

на водосборе Западного Буга и притоках Припяти - в Волынской и Ровенской областях;

на нижних участках ее притоков - в Житомирской области;

на левобережных притоках суббассейна Среднего Днепра - в Черкасской и Кировоградской областях;

на водосборе Десны (без притока Сейм);

на верхних участках реки Удай (приток Среднего Днепра) - в Черниговской области.

"На остальной территории страны по количеству осадков - выпало больше нормы", - констатировали специалисты.

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Как дожди повлияли на водность украинских рек

Согласно информации УкрГМЦ, дожди в течение октября 2026 года выпадали неравномерно:

как по территории;

так и по времени.

Такая ситуация с осадками способствовала образованию нескольких волн повышения уровней воды:

на малых реках;

на верхних участках главных рек.

"В таких условиях, водность большинства рек страны не существенно, но увеличилась", - сообщили эксперты.

Отмечается также, что на больших реках произошло изменение гидрологического режима - с маловыраженной тенденцией к повышению.

"За исключением украинского участка Дуная, Сулы (приток Среднего Днепра) и бокового притока в Кременчугское водохранилище", - уточнили в УкрГМЦ.

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Где уровень воды был ниже экологической нормы

Сложная гидрологическая ситуация, связанная с удержанием водности рек ниже значений экологического расхода, наблюдалась (в % от значения экологического расхода):

на притоке Припяти - реке Уборть (пост Рудня-Ивановская - 90%);

на Южном Буге (пост Тростянчик - 41%);

на украинском участке Дуная (пост Измаил - 85%).

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На каких реках наблюдалось отсутствие стока

Отсутствие стока в течение октября 2026 года наблюдалось, по данным УкрГМЦ: