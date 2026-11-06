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Как погода в октябре повлияла на уровень воды в реках Украины: объяснение УкрГМЦ

11:20 06.11.2026 Пт
3 мин
aimg Ирина Костенко
Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине в октябре принесла местами ощутимые осадки. Однако дожди пополнили водные запасы лишь частично, поэтому на некоторых реках гидрологическая ситуация оставалась сложной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Что было с температурой воздуха в октябре

По данным экспертов, в течение октября 2026 года средняя за месяц температура воздуха была:

  • на большей части территории страны и по водосборам рек - на 2-4°C выше климатической нормы;
  • в Карпатском регионе - на 1-2°C выше климатической нормы;
  • в горной части - близкой к норме.

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В каких областях выпало меньше всего осадков

В УкрГМЦ рассказали, что меньше нормы и близко к ней дождей выпало:

  • на Закарпатье;
  • в бассейне Днестра - во Львовской области;
  • на водосборе Западного Буга и притоках Припяти - в Волынской и Ровенской областях;
  • на нижних участках ее притоков - в Житомирской области;
  • на левобережных притоках суббассейна Среднего Днепра - в Черкасской и Кировоградской областях;
  • на водосборе Десны (без притока Сейм);
  • на верхних участках реки Удай (приток Среднего Днепра) - в Черниговской области.

"На остальной территории страны по количеству осадков - выпало больше нормы", - констатировали специалисты.

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Как дожди повлияли на водность украинских рек

Согласно информации УкрГМЦ, дожди в течение октября 2026 года выпадали неравномерно:

  • как по территории;
  • так и по времени.

Такая ситуация с осадками способствовала образованию нескольких волн повышения уровней воды:

  • на малых реках;
  • на верхних участках главных рек.

"В таких условиях, водность большинства рек страны не существенно, но увеличилась", - сообщили эксперты.

Отмечается также, что на больших реках произошло изменение гидрологического режима - с маловыраженной тенденцией к повышению.

"За исключением украинского участка Дуная, Сулы (приток Среднего Днепра) и бокового притока в Кременчугское водохранилище", - уточнили в УкрГМЦ.

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Где уровень воды был ниже экологической нормы

Сложная гидрологическая ситуация, связанная с удержанием водности рек ниже значений экологического расхода, наблюдалась (в % от значения экологического расхода):

  • на притоке Припяти - реке Уборть (пост Рудня-Ивановская - 90%);
  • на Южном Буге (пост Тростянчик - 41%);
  • на украинском участке Дуная (пост Измаил - 85%).

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На каких реках наблюдалось отсутствие стока

Отсутствие стока в течение октября 2026 года наблюдалось, по данным УкрГМЦ:

  • на притоках Западного Буга - реках Рата, Свиня, Солокия;
  • на верхнем участке Припяти - в створе гидрологического поста Речица;
  • на ее притоках - реках Выжовка, Турия, Стоход, Вырка;
  • на притоках Среднего и Нижнего Днепра - реках Гуйва, Ирпень, Недра, Супий, Ольшанка, Серебрянка, Малая Терса, Кильчень, Мокрая Сура;
  • в верховье рек Тетерев, Орель, Самара.

Напомним, ранее мы рассказывали, что на реках в четырех областях критически мало воды - где УкрГМЦ объявил самый высокий уровень опасности до середины ноября.

Кроме того, в Госводагентстве объяснили, может ли маловодье стать долгосрочной проблемой.

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