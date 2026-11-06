Как погода в октябре повлияла на уровень воды в реках Украины: объяснение УкрГМЦ

Погода в Украине в октябре принесла местами ощутимые осадки. Однако дожди пополнили водные запасы лишь частично, поэтому на некоторых реках гидрологическая ситуация оставалась сложной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
По данным экспертов, в течение октября 2026 года средняя за месяц температура воздуха была:
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В УкрГМЦ рассказали, что меньше нормы и близко к ней дождей выпало:
"На остальной территории страны по количеству осадков - выпало больше нормы", - констатировали специалисты.
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Согласно информации УкрГМЦ, дожди в течение октября 2026 года выпадали неравномерно:
Такая ситуация с осадками способствовала образованию нескольких волн повышения уровней воды:
"В таких условиях, водность большинства рек страны не существенно, но увеличилась", - сообщили эксперты.
Отмечается также, что на больших реках произошло изменение гидрологического режима - с маловыраженной тенденцией к повышению.
"За исключением украинского участка Дуная, Сулы (приток Среднего Днепра) и бокового притока в Кременчугское водохранилище", - уточнили в УкрГМЦ.
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Сложная гидрологическая ситуация, связанная с удержанием водности рек ниже значений экологического расхода, наблюдалась (в % от значения экологического расхода):
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Отсутствие стока в течение октября 2026 года наблюдалось, по данным УкрГМЦ:
Напомним, ранее мы рассказывали, что на реках в четырех областях критически мало воды - где УкрГМЦ объявил самый высокий уровень опасности до середины ноября.
Кроме того, в Госводагентстве объяснили, может ли маловодье стать долгосрочной проблемой.
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