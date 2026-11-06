Кушнер зробив заяву після переговорів щодо гарантій безпеки для України

Переговори США з Українаю, НАТО та європейськими партнерами у Брюсселі щодо гарантій безпеки для Києва були продуктивними та змістовними.

Як повідомляє РБК-Україна , про це спецпредставник президента США Джаред Кушнер написав у соцмережі Х .

"Ми інтенсивно працюємо з усіма сторонами, щоб знайти практичні рішення, які можуть покласти край цій війні та закласти основу для міцного миру. Наша мета - вирішити проблеми безпеки всіх сторін за допомогою практичних, взаємоузгоджених домовленостей, які зменшать ризик майбутніх конфліктів", - зазначив Кушнер.

Він підтвердив, що наступного тижня в Абу-Дабі відбудуться перші з лютого тристоронні мирні переговори між Україною, США та Росією.

За словами спецпредставника Дональда Трампа, США працюють з обома сторонами, щоб розробити серйозні пропозиції, які зможуть зробити переговори якомога змістовнішими та продуктивнішими.

"Президент Трамп зробив досягнення миру пріоритетом. Наша увага зосереджена на виконанні складної, детальної роботи, необхідної для перетворення цієї мети на всеохопну та довготривалу угоду", - додав Кушнер.

Він розповів, що розглядаються п'ять основних цілей: постійні безпекові консультації, надійні комунікації в кризових ситуаціях, більша військова прозорість, взаємні заходи для зменшення ризиків ескалації та стала рамка для довгострокової європейської безпеки та стабільності.

За словами спецпредставника Трампа, будь-які домовленості повинні повністю поважати суверенітет, територіальну цілісність та незалежне прийняття рішень кожної нації.

"Кожна країна зберігатиме повноваження над своєю власною безпекою та альянсами, і жодна країна не матиме права вето на суверенні вибори іншої. НАТО залишиться центральним елементом колективної оборони Європи, і ця ініціатива ґрунтуватиметься на існуючих інституціях та зобов'язаннях", - зазначив Кушнер.

За його словами, Трамп провів змістовну дискусію з низкою європейських лідерів щодо формування умов для тривалого миру після понад 30 років спроб Європи та РФ вибудувати стійку безпекову рамку.

Кушнер зазначив, що Вашингтон продовжить консультації у форматі Shell Bay за участю України, НАТО, Європейського Союзу та європейських партнерів, а також залучить російську сторону в межах мирного процесу.

"Усі сторони залишаються інтенсивно залученими до підготовки до суттєвих і продуктивних переговорів. Ми тісно консультуватимемося з нашими європейськими партнерами на узбіччі, і, якщо буде досягнуто прогресу, прагнутимемо перейти до ширшого багатостороннього формату з їхньою прямою участю", - підсмував він.