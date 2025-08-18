Як купити і повернути квиток на поїзд онлайн: пояснення "Укрзалізниці"

З 25 липня "Укрзалізниця" перевіряє квитки ще ретельніше, щоб зменшити кількість шахраїв та безбілетників. Водночас компанія роз’яснила, як купувати та повертати квитки у додатку й касах.
Про це у коментарі для РБК-Україна розповіли в "Укрзалізниці".
З 25 липня 2025 року "Укрзалізниця" посилила контроль за пасажирами: на понад 220 поїздах перевірили квитки у 33,5 тисячі людей. Порушення виявили лише у 0,1% випадків - здебільшого безквиткові пасажири чи ті, хто намагався скористатися підробленими документами.
Щоб протидіяти перекупникам та шахрайству, компанія поступово розширює верифікацію квитків через застосунок "Дія".
Для міжнародних рейсів на популярних напрямках діє верифікація через "Дія ID".
З 1 серпня 2025 року в тестовому режимі верифікацію через "Дія.Підпис" запровадили й на трьох внутрішніх маршрутах:
Щоб придбати чи повернути квитки на ці рейси онлайн, потрібно підтвердити акаунт у застосунку "Укрзалізниця".
Для пасажирів, які не мають біометричних паспортів або не користуються "Дією", квитки на зазначені поїзди доступні в окремих касах:
Окрім зазначених рейсів, сполучення Київ - Ужгород, Львів - Одеса та Київ - Чоп забезпечують ще понад десять поїздів, на які квитки можна купувати у звичному режимі, без додаткової перевірки.
Пасажири можуть повернути кошти за невикористані квитки, оформлені онлайн, у кілька способів:
Для міжнародних рейсів повернення здійснюється у міжнародних касах України або через довірену особу (якщо пасажир перебуває за кордоном). Заяви після відправлення поїзда надсилають поштою на адресу "Претензійного відділу" (м. Київ, бул. Т. Шевченка, 38/40).
Гроші повертаються на рахунок власника картки, якою оплачували квиток. Якщо квиток був у електронному вигляді - його потрібно роздрукувати для повернення через касу.
Скільки повернуть, залежить від часу відмови від поїздки:
"Укрзалізниця" вже заблокувала понад 2800 акаунтів у застосунку за порушення правил продажу квитків. Паралельно платформа OLX блокує шахраїв, які намагаються перепродавати квитки з націнкою.
Раніше РБК-Україна розповідало про рекордний попит на залізничні перевезення в Україні влітку 2025 року: поїзди заповнені на 95-100%, найбільше квитків купують у Карпати та до моря. "Укрзалізниця" зафіксувала багатократне зростання попиту на популярні напрямки, перевезла понад 2,7 млн пасажирів у липні та вдвічі більше дітей і військових, ніж торік. Через високий попит квитки швидко розкуповують.
Також ми писали про правила купівлі залізничних квитків в Україні. Так, продаж відкривається за 20 діб до рейсу, а на популярні напрямки місця зникають за кілька днів. "Укрзалізниця" пояснила, як працюють функції моніторингу та автовикупу квитків у застосунку, а також розповіла про умови бронювання групових поїздок і перевірку документів для запобігання перепродажу