Рекордний попит: куди українці масово подорожують залізницею цього літа

Середа 13 серпня 2025 18:56
Рекордний попит: куди українці масово подорожують залізницею цього літа Фото: Куди українці подорожують залізницею влітку-2025 (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Влітку 2025 року попит на залізничні перевезення в Україні досягнув пікових показників. Найбільше квитків купують на маршрути до Карпат та до моря.

Про це у коментарі для РБК-Україна розповіли в "Укрзалізниці".

Найпопулярніші напрямки серед українців

За даними компанії, населеність поїздів за всіма напрямками становить 95-100%. Це означає, що більшість рейсів вирушає майже повністю заповненими. Для порівняння, попит на напрямку Київ - Яремче у липні виріс на 460% порівняно з квітнем (2813 запитів проти 503), а на Київ - Буковель - на 406% (2448 проти 484).

Високий інтерес спостерігається і до морських маршрутів. За багатьма напрямками реєструється по 5-8 запитів на кожне доступне місце. Наприклад, за напрямком Одеса - Київ - Одеса з 1 по 16 липня на 30 тисяч доступних місць припало 125 тисяч пошуків у застосунку УЗ. Аналогічна ситуація і за маршрутом Львів - Київ - Львів - 210 тисяч запитів на 70 тисяч місць.

Кількість пасажирів рекордно зростає

Окрім регулярних перевезень, залізничники виконують і групові перевезення. У червні-липні кількість дитячих груп зросла на 87% порівняно з минулим роком (4896 проти 2612), а загалом перевезено понад 300 тисяч дітей - удвічі більше, ніж торік.

Липень традиційно став найінтенсивнішим місяцем. Протягом другого місяця літа "Укрзалізниця" перевезла 2,7 млн пасажирів, у тому числі 116 тисяч дітей і 44 тисячі військовослужбовців та членів їхніх родин. Крім того, в піковий сезон компанія продовжує здійснювати евакуаційні рейси: лише за липень з прифронтових зон вивезено 1239 людей - удвічі більше, ніж у середньому в першій половині року.

В УЗ наголошують, що попит нині перевищує технічні можливості компанії, тож квитки на найпопулярніші рейси розкуповують дуже швидко.

Раніше РБК-Україна розповідало, що "Укрзалізниця" заблокувала 271 користувача, які масово скуповували квитки або маніпулювали застосунком, щоб розвантажити онлайн-систему та зменшити дефіцит квитків. Порушники створювали кілька акаунтів, утримували квитки без оплати та купували на різні прізвища. Для боротьби з "перекупами" УЗ посилила ідентифікацію клієнтів, впровадила антифрод-системи, складні CAPTCHA та моніторинг аномальної активності.

Також ми писали, що з 1 серпня "Укрзалізниця" у тестовому режимі ввела верифікацію пасажирів через "Дія.Підпис" для трьох популярних поїздів (Київ-Ужгород, Львів-Одеса, Київ-Чоп), щоб запобігти спекуляціям та масовому скуповуванню квитків. Для тих, хто не може користуватися додатком, продаж квитків доступний у низці кас. Нові правила не стосуються пільгових поїздок для військових та іноземців, а на інші рейси умови залишаються без змін.

