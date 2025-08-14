Розкуповують за два дні: "Укрзалізниця" пояснила, як упіймати квитки на потяг

В Україні продаж квитків на поїзди далекого сполучення стартує за 20 діб до рейсу, а на популярні напрямки місця розкуповують за лічені дні.

Як відстежувати вільні місця та користуватися автовикупом квитків, у коментарі для РБК-Україна розповіли в АТ "Укрзалізниця".

Коли можна купити квитки на поїзд

В Україні продаж квитків на поїзди далекого сполучення відкривається о 08:00 за 20 діб до відправлення. Оформлення здійснюється через автоматизовану систему продажу, доступну в усіх касах країни та онлайн.

На найбільш популярні напрямки квитки (крім зарезервованих для пільговиків та військових) зараз квитки найчастіше розкуповують за перші два дні. Втім, навіть після появи повідомлення про відсутність місць вони можуть знову з’явитися - у разі повернення квитків або невикористання броні пільговими категоріями.

Як працює моніторинг та автовикуп квитків

У мобільному застосунку УЗ доступні функції моніторингу квитків і автовикупу. Перша дозволяє отримувати push-сповіщення, коли з’являються вільні місця, друга - автоматично купує квитки після попередньої оплати та авторизації через "Дія.Підпис". З початку літа користувачі налаштували 403 тис. автовикупів, з яких понад половина - успішні.

Якщо ви скасуєте моніторинг або у системі так і не з’являться бажані квитки, вам автоматично повернуть гроші.

Як забронювати групову поїздку залізницею

Для групових поїздок (від 10 осіб) передбачене онлайн-замовлення квитків на сайті services.uz.gov.ua у розділі "Замовлення групових квитків". Подати заявку можна за 35-7 днів до рейсу, а викуп відбувається в касі після підтвердження та оплати броні. Продаж для груп відкривається за 20 днів до відправлення пасажирських потягів і за 10 днів - для Інтерсіті+.

В "Укрзалізниці" зазначають, що остаточну відповідь замовник зазвичай отримує від 2 до 6 днів з моменту створення заявки. Однак варто пам’ятати, що кожна заявка розглядається індивідуально та залежить від різних факторів: дати подання заявки, дати відкриття продажу квитків, кількості та категорії осіб у складі групи, напрямку поїздки, наявності рухомого складу, обмеження схеми поїзда щодо безпеки руху тощо.

В УЗ наголосили, що для запобігання перепродажу квитків під час посадки перевіряють документи пасажирів: дані у квитку та паспорті мають збігатися.