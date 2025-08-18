Как купить и вернуть билет на поезд онлайн: объяснение "Укрзализныци"

С 25 июля "Укрзализныця" проверяет билеты еще тщательнее, чтобы уменьшить количество мошенников и безбилетников. В то же время компания разъяснила, как покупать и возвращать билеты в приложении и кассах.
Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказали в "Укрзализныце".
С 25 июля 2025 года "Укрзализныця" усилила контроль за пассажирами: на более 220 поездах проверили билеты у 33,5 тысячи человек. Нарушения обнаружили лишь в 0,1% случаев - в основном безбилетные пассажиры или те, кто пытался воспользоваться поддельными документами.
Чтобы противодействовать перекупщикам и мошенничеству, компания постепенно расширяет верификацию билетов через приложение "Дія".
Для международных рейсов на популярных направлениях действует верификация через "Дія ID".
С 1 августа 2025 года в тестовом режиме верификацию через "Дія.Підпис" ввели и на трех внутренних маршрутах:
Чтобы приобрести или вернуть билеты на эти рейсы онлайн, нужно подтвердить аккаунт в приложении "Укрзализныця".
Для пассажиров, которые не имеют биометрических паспортов или не пользуются "Дією", билеты на указанные поезда доступны в отдельных кассах:
Кроме указанных рейсов, сообщение Киев - Ужгород, Львов - Одесса и Киев - Чоп обеспечивают еще более десяти поездов, на которые билеты можно покупать в обычном режиме, без дополнительной проверки.
Пассажиры могут вернуть средства за неиспользованные билеты, оформленные онлайн, несколькими способами:
Для международных рейсов возврат осуществляется в международных кассах Украины или через доверенное лицо (если пассажир находится за границей). Заявления после отправления поезда направляют по почте на адрес "Претензионного отдела" (г. Киев, бул. Т. Шевченко, 38/40).
Деньги возвращаются на счет владельца карты, которой оплачивали билет. Если билет был в электронном виде - его нужно распечатать для возврата через кассу.
Сколько вернут, зависит от времени отказа от поездки:
"Укрзализныця" уже заблокировала более 2800 аккаунтов в приложении за нарушение правил продажи билетов. Параллельно платформа OLX блокирует мошенников, которые пытаются перепродавать билеты с наценкой.
Ранее РБК-Украина рассказывало о рекордном спросе на железнодорожные перевозки в Украине летом 2025 года: поезда заполнены на 95-100%, больше всего билетов покупают в Карпаты и к морю. "Укрзалізниця" зафиксировала многократный рост спроса на популярные направления, перевезла более 2,7 млн пассажиров в июле и вдвое больше детей и военных, чем в прошлом году. Из-за высокого спроса билеты быстро раскупают.
Также мы писали о правилах покупки железнодорожных билетов в Украине. Так, продажа открывается за 20 суток до рейса, а на популярные направления места исчезают за несколько дней. "Укрзалізниця" объяснила, как работают функции мониторинга и автовыкупа билетов в приложении, а также рассказала об условиях бронирования групповых поездок и проверке документов для предотвращения перепродажи