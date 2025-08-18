Як купити і повернути квиток на поїзд онлайн: пояснення "Укрзалізниці"

З 25 липня "Укрзалізниця" перевіряє квитки ще ретельніше, щоб зменшити кількість шахраїв та безбілетників. Водночас компанія роз’яснила, як купувати та повертати квитки у додатку й касах.

Про це у коментарі для РБК-Україна розповіли в "Укрзалізниці".

Посилення перевірок

З 25 липня 2025 року "Укрзалізниця" посилила контроль за пасажирами: на понад 220 поїздах перевірили квитки у 33,5 тисячі людей. Порушення виявили лише у 0,1% випадків - здебільшого безквиткові пасажири чи ті, хто намагався скористатися підробленими документами.

Щоб протидіяти перекупникам та шахрайству, компанія поступово розширює верифікацію квитків через застосунок "Дія".

Як купити квиток

Для міжнародних рейсів на популярних напрямках діє верифікація через "Дія ID".

З 1 серпня 2025 року в тестовому режимі верифікацію через "Дія.Підпис" запровадили й на трьох внутрішніх маршрутах:

№ 29/30 Київ - Ужгород,

№ 12 Львів - Одеса,

№ 27/28 Київ - Чоп.

Щоб придбати чи повернути квитки на ці рейси онлайн, потрібно підтвердити акаунт у застосунку "Укрзалізниця".

Для пасажирів, які не мають біометричних паспортів або не користуються "Дією", квитки на зазначені поїзди доступні в окремих касах:

Київ - каси № 21, 22;

Львів - каса № 1;

Одеса - каси № 14, 2;

Чоп - каса № 2;

Ужгород - каса № 2.

Окрім зазначених рейсів, сполучення Київ - Ужгород, Львів - Одеса та Київ - Чоп забезпечують ще понад десять поїздів, на які квитки можна купувати у звичному режимі, без додаткової перевірки.

Як "Укрзалізниця" повертає гроші за квитки

Пасажири можуть повернути кошти за невикористані квитки, оформлені онлайн, у кілька способів:

до відправлення поїзда - через застосунок або сайт "Укрзалізниці" самостійно;

самостійно; після відправлення, але не пізніше ніж за годину - у касах станції відправлення ;

; в інших випадках - тільки у претензійному порядку через "Укрзалізницю".

Для міжнародних рейсів повернення здійснюється у міжнародних касах України або через довірену особу (якщо пасажир перебуває за кордоном). Заяви після відправлення поїзда надсилають поштою на адресу "Претензійного відділу" (м. Київ, бул. Т. Шевченка, 38/40).

Гроші повертаються на рахунок власника картки, якою оплачували квиток. Якщо квиток був у електронному вигляді - його потрібно роздрукувати для повернення через касу.

Скільки повернуть, залежить від часу відмови від поїздки:

більше ніж за 24 години - повна вартість квитка та плацкарти ;

; від 24 до 6 годин - повна вартість квитка + 50% вартості плацкарти ;

; менше ніж за 6 годин до відправлення або до 1 години після - лише вартість квитка (плацкарта не повертається);

(плацкарта не повертається); пізніше ніж за 1 годину після відправлення - гроші не повертають.

Захист від шахраїв

"Укрзалізниця" вже заблокувала понад 2800 акаунтів у застосунку за порушення правил продажу квитків. Паралельно платформа OLX блокує шахраїв, які намагаються перепродавати квитки з націнкою.