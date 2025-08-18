Как купить и вернуть билет на поезд онлайн: объяснение "Укрзализныци"

С 25 июля "Укрзализныця" проверяет билеты еще тщательнее, чтобы уменьшить количество мошенников и безбилетников. В то же время компания разъяснила, как покупать и возвращать билеты в приложении и кассах.

Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказали в "Укрзализныце".

Усиление проверок

С 25 июля 2025 года "Укрзализныця" усилила контроль за пассажирами: на более 220 поездах проверили билеты у 33,5 тысячи человек. Нарушения обнаружили лишь в 0,1% случаев - в основном безбилетные пассажиры или те, кто пытался воспользоваться поддельными документами.

Чтобы противодействовать перекупщикам и мошенничеству, компания постепенно расширяет верификацию билетов через приложение "Дія".

Как купить билет

Для международных рейсов на популярных направлениях действует верификация через "Дія ID".

С 1 августа 2025 года в тестовом режиме верификацию через "Дія.Підпис" ввели и на трех внутренних маршрутах:

№ 29/30 Киев - Ужгород,

№ 12 Львов - Одесса,

№ 27/28 Киев - Чоп.

Чтобы приобрести или вернуть билеты на эти рейсы онлайн, нужно подтвердить аккаунт в приложении "Укрзализныця".

Для пассажиров, которые не имеют биометрических паспортов или не пользуются "Дією", билеты на указанные поезда доступны в отдельных кассах:

Киев - кассы № 21, 22;

Львов - касса № 1;

Одесса - кассы № 14, 2;

Чоп - касса № 2;

Ужгород - касса № 2.

Кроме указанных рейсов, сообщение Киев - Ужгород, Львов - Одесса и Киев - Чоп обеспечивают еще более десяти поездов, на которые билеты можно покупать в обычном режиме, без дополнительной проверки.

Как "Укрзализныця" возвращает деньги за билеты

Пассажиры могут вернуть средства за неиспользованные билеты, оформленные онлайн, несколькими способами:

до отправления поезда - через приложение или сайт "Укрзализныци" самостоятельно;

самостоятельно; после отправления, но не позднее чем за час - в кассах станции отправления ;

; в других случаях - только в претензионном порядке через "Укрзализныцю".

Для международных рейсов возврат осуществляется в международных кассах Украины или через доверенное лицо (если пассажир находится за границей). Заявления после отправления поезда направляют по почте на адрес "Претензионного отдела" (г. Киев, бул. Т. Шевченко, 38/40).

Деньги возвращаются на счет владельца карты, которой оплачивали билет. Если билет был в электронном виде - его нужно распечатать для возврата через кассу.

Сколько вернут, зависит от времени отказа от поездки:

более чем за 24 часа - полная стоимость билета и плацкарты ;

; от 24 до 6 часов - полная стоимость билета + 50% стоимости плацкарты ;

; менее чем за 6 часов до отправления или до 1 часа после - только стоимость билета (плацкарта не возвращается);

(плацкарта не возвращается); позже чем за 1 час после отправления - деньги не возвращают.

Защита от мошенников

"Укрзализныця" уже заблокировала более 2800 аккаунтов в приложении за нарушение правил продажи билетов. Параллельно платформа OLX блокирует мошенников, которые пытаются перепродавать билеты с наценкой.