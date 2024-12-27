Ізраїльська авіація масовано вдарила по позиціях хуситів у Ємені

Ударів було завдано по позиціях терористів на західному узбережжі та в глибині країни.

Зокрема, були атаковані військова інфраструктура хуситів у столичному міжнародному аеропорту Сани, а також на електростанціях Хезьяз і Рас Канатіб.

Крім того, ЦАХАЛ завдала ударів по військовій інфраструктурі у портах Аль-Худайда, Саліф і Рас Канатіб на західному узбережжі.

"Ці військові об'єкти використовувалися терористичним режимом хуситів для контрабанди іранської зброї в регіон та для в'їзду високопоставлених іранських чиновників. Це ще один приклад використання хуситами цивільної інфраструктури у військових цілях", - йдеться у повідомленні.