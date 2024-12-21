У столиці Ємену пролунали вибухи після атаки хуситів на Ізраїль
У суботу, 21 грудня, хусити завдали удару по Тель-Авіву в Ізраїлі. Через кілька годин вибух стався у столиці Ємену місті Сана.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel і Telegram Tasnimnews.
Наразі невідомо, чи був вибух авіаударом Ізраїлю. Водночас іранські ЗМІ пишуть, що це удар коаліції на чолі зі США і Британією.
Крім того, у відповідь на напад на Сану сіоністська армія заявила, що атака не була справою рук ізраїльський армії.
Нагадаємо, кілька днів тому Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по позиціях хуситів у Ємені. Це була відповідь за низку атак бойовиків боргами, а також ракетний удар по країні в ніч на 19 грудня.
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