У столиці Ємену пролунали вибухи після атаки хуситів на Ізраїль

У суботу, 21 грудня, хусити завдали удару по Тель-Авіву в Ізраїлі. Через кілька годин вибух стався у столиці Ємену місті Сана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel і Telegram Tasnimnews .

Наразі невідомо, чи був вибух авіаударом Ізраїлю. Водночас іранські ЗМІ пишуть, що це удар коаліції на чолі зі США і Британією.

Крім того, у відповідь на напад на Сану сіоністська армія заявила, що атака не була справою рук ізраїльський армії.