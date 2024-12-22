ua en ru
Нд, 22 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Повітряні сили США підтвердили авіаудари по Ємену

Неділя 22 грудня 2024 03:07
UA EN RU
Повітряні сили США підтвердили авіаудари по Ємену Фото: атака погіршить можливості бойовиків (Getti Images)
Автор: Едуард Ткач

У суботу ввечері, 21 грудня, в Ємені прогриміли вибухи. Центральне командування Повітряних сил США підтвердило, що завдало авіаударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

У командуванні заявили, що метою ударів ЗС США були склад ракет і пункт управління, які перебувають під контролем підтримуваних Іраном повстанців-хуситів.

Там зазначили, що атака погіршить можливості бойовиків проводити атаки, подібні до тих, що були націлені на американські військові кораблі й торгові судна в південній частині Червоного моря, Баб-ель-Мандебській протоці й Аденській затоці.

Крім цього, за даними CENTCOM, під час операції сили Центрального командування збили також кілька БпЛА і протикорабельну крилату ракету над Червоним морем.

"Ця атака відображає незмінну прихильність Центрального командування обороні США і коаліційного персоналу, регіональних партнерів і міжнародного судноплавства", - резюмували в заяві.

Нагадаємо, вибухи в місті Сана в Ємені прогриміли ввечері, 21 грудня. Це сталося через кілька годин, після того, як хусити завдали удару по Тель-Авіву в Ізраїлі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Ємен
NEWS
Зеленський пообіцяв нові удари по військових обʼєктах в РФ
Зеленський пообіцяв нові удари по військових обʼєктах в РФ
DAILY
Не OnlyFans єдиним: як Податкова дізнається про закордонні доходи українців
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Не OnlyFans єдиним: як Податкова дізнається про закордонні доходи українців