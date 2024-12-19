Удар помсти: Ізраїль атакував позиції хуситів у Ємені

Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по позиціях хуситів у Ємені. Причиною стала низка атак бойовиків дронами, а також ракетний удар по країні цієї ночі.

Згідно із заявою ЦАХАЛу, об'єкти на західному узбережжі та в глибині Ємену, по яких вдарила ізраїльська авіація, "використовувалися силами хуситів для своїх військових операцій".

"Атаки на ці цілі завдають шкоди терористичній владі, запобігаючи використанню інфраструктури у військових і терористичних цілях, зокрема для перекидання іранської зброї в регіон", - зазначили військові.

Ізраїльські військові також заявили, що "під керівництвом та за фінансування Ірану", хусити впродовж останнього року діяли разом з іншими бойовиками, щоб напасти на Ізраїль, "підірвати регіональну стабільність і порушити глобальне судноплавство".

Грізне попередження

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац виступив із попередженням лідерам хуситів після нічних ізраїльських ударів по Ємену.

"Довга рука Ізраїлю дотягнеться до вас. Той, хто підніме руку, отримає її відрубаною. Хто вдарить (нас), той буде уражений багато разів", - сказав він.

Речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі підтвердив, що цілями "точних ударів" були "порти та енергетична інфраструктура" в підконтрольній повстанцям столиці Сані, які хусити використовували для "своїх військових дій".

"З їхніми нападами на міжнародні судна і маршрути в Червоному морі та інших місцях, хусити стали глобальною загрозою. Хто стоїть за хуситами? Іран", - сказав він в англомовному відеозверненні та пообіцяв, що військові "діятимуть проти будь-кого на Близькому Сході", хто буде загрожувати Ізраїлю.