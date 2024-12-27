Израильская авиация массированно ударила по позициям хуситов в Йемене

Военная авиация Израиля атаковала военные объекты хуситов в Йемене. Под удар, в частности, попал аэропорт в столице страны Сане.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Удары были нанесены по позициям террористов на западном побережье и в глубине страны.
В частности, были атакованы военная инфраструктура хуситов в столичном международном аэропорту Саны, а также на электростанциях Хезьяз и Рас Канатиб.
Кроме того, ЦАХАЛ нанесла удары по военной инфраструктуре в портах Аль-Худайда, Салиф и Рас Канатиб на западном побережье.
"Эти военные объекты использовались террористическим режимом хуситов для контрабанды иранского оружия в регион и для въезда высокопоставленных иранских чиновников. Это еще один пример использования хуситами гражданской инфраструктуры в военных целях", - отмечается в сообщении.
С началом войны в Секторе Газа 7 октября 2023 года, исламская группировка йеменских хуситов, при поддержке Ирана, начала атаковать движущиеся в Красное море коммерческие торговые суда. Также террористы регулярно обстреливают ракетами и дронами территорию Израиля.
В частности, во время удара 26 декабря, пострадал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Обстрел застал его вместе с командой в аэропорту Саны.
21 декабря хуситы ударили ракетами по столице Израиля. Через несколько часов в Сане прогремели взрывы.
Позже оказалось, что удар нанесли американские военные.
В ночь на 19 декабря хуситы ударили ракетой по Израилю, но ее сбила ПВО. В ответ Израиль атаковал из авиации позиции террористов в Йемене.
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