Израильская авиация массированно ударила по позициям хуситов в Йемене

Удары были нанесены по позициям террористов на западном побережье и в глубине страны.

В частности, были атакованы военная инфраструктура хуситов в столичном международном аэропорту Саны, а также на электростанциях Хезьяз и Рас Канатиб.

Кроме того, ЦАХАЛ нанесла удары по военной инфраструктуре в портах Аль-Худайда, Салиф и Рас Канатиб на западном побережье.

"Эти военные объекты использовались террористическим режимом хуситов для контрабанды иранского оружия в регион и для въезда высокопоставленных иранских чиновников. Это еще один пример использования хуситами гражданской инфраструктуры в военных целях", - отмечается в сообщении.