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Глава ВООЗ потрапив під обстріл аеропорту у Ємені

Ємен, Четвер 26 грудня 2024 21:44
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Глава ВООЗ потрапив під обстріл аеропорту у Ємені Фото: глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус разом зі своєю командою потрапив під обстріл аеропорту в єменській столиці Сані у четвер, 26 грудня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це глава ВООЗ написав у соцмережі Х.

"Близько двох годин тому, коли ми збиралися сісти на літак із Сани, аеропорт зазнав авіабомбардування. Один із членів екіпажу нашого літака отримав поранення", - повідомив Гебрейесус.

За його словами, відомо про щонайменше двох загиблих в аеропорту. Пошкоджено диспетчерську вежу, зал вильоту - всього за кілька метрів від того місця, де перебувала команда ВООЗ - і злітно-посадкову смугу.

"Нам потрібно буде почекати, поки пошкодження аеропорту не будуть усунені, перш ніж ми зможемо вилетіти. Ми з колегами з ООН та ВООЗ перебуваємо в безпеці. Висловлюємо щирі співчуття родинам, чиї близькі загинули під час атаки", - додав глава ВООЗ.

Нагадаємо, 21 грудня в столиці Ємену місті Сана прогриміли вибухи. Атака була здійснена через кілька годин після того, як хусити вдарили в районі Тель-Авіва в Ізраїлі.

Пізніше в Центральному командуванні Збройних сил США повідомили, що це їхні війська здійснили атаку.

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