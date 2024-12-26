Глава ВООЗ потрапив під обстріл аеропорту у Ємені
Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус разом зі своєю командою потрапив під обстріл аеропорту в єменській столиці Сані у четвер, 26 грудня.
Як повідомляє РБК-Україна, про це глава ВООЗ написав у соцмережі Х.
"Близько двох годин тому, коли ми збиралися сісти на літак із Сани, аеропорт зазнав авіабомбардування. Один із членів екіпажу нашого літака отримав поранення", - повідомив Гебрейесус.
За його словами, відомо про щонайменше двох загиблих в аеропорту. Пошкоджено диспетчерську вежу, зал вильоту - всього за кілька метрів від того місця, де перебувала команда ВООЗ - і злітно-посадкову смугу.
"Нам потрібно буде почекати, поки пошкодження аеропорту не будуть усунені, перш ніж ми зможемо вилетіти. Ми з колегами з ООН та ВООЗ перебуваємо в безпеці. Висловлюємо щирі співчуття родинам, чиї близькі загинули під час атаки", - додав глава ВООЗ.
Нагадаємо, 21 грудня в столиці Ємену місті Сана прогриміли вибухи. Атака була здійснена через кілька годин після того, як хусити вдарили в районі Тель-Авіва в Ізраїлі.
Пізніше в Центральному командуванні Збройних сил США повідомили, що це їхні війська здійснили атаку.
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