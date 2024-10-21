Ізраїльська армія пошкодила базу миротворців ООН у Лівані
Бульдозер армії оборони Ізраїлю зруйнував спостережну вежу та огорожу по периметру локації Миротворчих сили ООН у Лівані (UNIFIL) у селищі Марвахін на півдні країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву UNIFIL на сайті ООН.
"Ми ще раз нагадуємо ЦАХАЛу та всім суб'єктам про їхні зобов'язання забезпечувати безпеку персоналу і майна ООН, а також поважати недоторканність приміщень ООН у будь-який час", - зазначили у місії.
В UNIFIL також нагадали, що напад на об'єкт ООН і пошкодження його майна є грубим порушенням міжнародного права та резолюції 1701 Ради Безпеки.
Документ був ухвалений одноголосно і покликаний припинити війні 2006 року між Ізраїлем та "Хезболлою" та намітити шлях до безпеки на кордоні між Ізраїлем та Ліваном.
У заяві також зазначається, що ізраїльська армія неодноразово зверталася до UNIFIL з проханням звільнити свої позиції вздовж "блакитної лінії" і навмисно завдавала шкоди позиціям ООН.
Незважаючи на тиск на місію і країни, що надають війська, у місії підкреслили, що миротворці залишаються на всіх своїх позиціях.
"Ми продовжимо виконувати наші завдання з моніторингу та звітування", - йдеться у заяві.
Обстріли ЦАХАЛом баз миротворців у Лівані
Останнім часом військові армії Ізраїлю почали регулярно обстрілювати об'єкти і бази миротворчої місії ООН у Лівані.
12 жовтня ізраїльські військові обстріляли південні райони Лівану. Внаслідок атаки одна з ракет впала неподалік бази UNIFIL, поранень зазначали двоє миротворців.
13 жовтня танки Армії оборони Ізраїлю силою увірвалися на позиції ООН у південному Лівані.
Внаслідок інциденту 15 миротворців ООН постраждали від "димових ефектів" після того, як ЦАХАЛ випустив кілька снарядів приблизно за 100 метрів від їхньої бази. За дві години перед цим ізраїльтяни пошкодили на цій базі кілька позицій ООН та знищили кілька камер освітлення.
Крім того, минулого тижня ізраїльський танк "Меркава" обстріляв спостережну вежу миротворців на позиції біля села Кафер Кела. Вежу було пошкоджено, а також знищено дві камери.
А у березні цього року в південому Лівані зазнали поранень четверо військових спостерігачів ООН після того, як снаряд розірвався поруч із ними.
Реакція світу
В Євросоюзі засудили дії військових Ізраїлю і назвали їх серйозним порушенням міжнародного права.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що напади на миротворців у Лівані можуть розцінюватися як воєнний злочин.
У зв'язку з резонансом, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу закликав вивести миротворців з Півдня Лівану. На його думку, бойовики "Хезболла" використовують працівників місії в якості "живого щита".
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